Там не видно будет: ВМФ получит еще один стелс-корвет

Российский Военно-морской флот (ВМФ) может получить внеплановый стелс-корвет. Речь идет о новом корабле проекта 20380 типа «Стерегущий». Предполагалось, что серия будет закончена, однако решение было пересмотрено. Эксперты предполагают, что это связано с необходимостью загрузить производственные мощности, пока перспективные корабли остаются на стадии разработки. В том, что это за новинка и на какой флот она может попасть, вместе с экспертами разбирались «Известия».

Новая серия

Вопрос о постройке нового корвета проекта 20380 сейчас прорабатывается, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Предполагается, что корабль будет заложен в следующем году на «Северной верфи», где строятся корветы для Балтийского и Черноморского флотов. До этого считалось, что строительство серии таких кораблей на этом предприятии будет завершено: последний корпус проекта 20380 там был заложен еще в 2015 году.

К большому плаванию Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

— Серия себя зарекомендовала, корабли очень удачные. Несколько корветов сейчас строится для Тихоокеанского флота, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Хорошо вооруженные корабли, освоенные в производстве. Раньше предполагалось, что после этой серии будут строиться модульные корветы проекта 20386, но они пока не пошли: в них много новых систем, которые пока остаются на стадии разработки. Видимо, чтобы загрузить пока судостроительные мощности, и было принято решение заложить еще один корабль проекта 20380.

По словам источников, предполагается, что вновь заложенный корвет будет построен по обновленному проекту. На его борту будет размещена мачта с интегрированной в ее конструкцию радиолокационной станцией (РЛС) «Заслон».

Новые РЛС способны эффективно обнаруживать выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели — по меньшей мере за 300 км. Антенный блок закреплен в основании мачты и внешне напоминает пирамиду с большим количество граней. За каждой гранью скрыты стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают перемещения объектов.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Операторы радара могут получать на экранах точную и непрерывную картинку о воздушной, надводной и наземной обстановке в режиме реального времени (на традиционных установках она прерывается из-за вращения приемо-передающего блока). В состав комплекса входят аппаратная, командный пункт, посты высокочастотных и радиотехнических приборов.

— У обновленных кораблей устанавливается новая мачтово-башенная конструкция, РЛС «Заслон», — подтвердил Дмитрий Болтенков. — Это позволяет обнаруживать объекты на гораздо большем расстоянии, чем было на первых корветах серии. С новой радиолокационной системой «Стерегущие» будут эффективнее обнаруживать воздушные и надводные цели.

«Известия» уже писали, что все построенные представители серии пройдут модернизацию до уровня одного из последних принятых на вооружение кораблей — «Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова». Они должны получить мощные современные радары, а также улучшенный комплекс противовоздушной обороны. Проект модернизации и вся ремонтно-техническая документация должны быть разработаны до конца нынешнего года.

Сложный путь

Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» стали первыми кораблями дальней морской зоны, полностью созданными в постсоветское время. Их строят на двух заводах. Корабли, построенные на «Северной верфи», направляются на службу в Балтийское и Черное моря, а на Амурском судостроительном заводе делают корабли для Тихоокеанского флота (ТОФ). При этом изначально производство корветов для ТОФ сопровождалось сложностями — первый представитель этой серии строился 11 лет.

К большому плаванию Гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

На сегодняшний день в строю находятся семь корветов проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», построенные на «Северной верфи», несут службу на Балтийском флоте. «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», созданные на Амурском судостроительном заводе, приписаны к Тихоокеанскому флоту . Для ТОФ строятся еще три корабля — «Резкий» уже на стадии ходовых испытаний, «Грозный» и Бравый» должны быть переданы ВМФ в 2024 и 2026 годах. А на «Северной верфи» идет строительство двух корветов для Черноморского флота: «Меркурий» проходит испытания и должен встать в строй в следующем году, «Строгий» достраивается. В начале декабря в Минобороны сообщили, что «Меркурий» вышел в Финский залив для проведения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

К большому плаванию Швартовка нового корвета проекта 20380 «Совершенный» в порту Владивостока Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В 2019 году строительство серии собирались остановить, но в 2020-м был подписан новый контракт на несколько кораблей для Тихоокеанского флота . В июле прошлого года Амурский судостроительный завод посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который поручил профильным министерствам разработать меры по поддержке предприятия.

Невидимый и всевидящий

Все корабли проекта 20380 спроектированы с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из композитных материалов, что серьезно снижает заметность в радиолокационном диапазоне.

На «Стерегущих» установлена автоматическая система управления (АСУ), которая позволяет в режиме реального времени передавать любую информацию с одного корабля на другой. Это позволяет эффективно распределить цели между несколькими экипажами.

К большому плаванию Корвет «Стерегущий» Фото: ТАСС/Виталий Невар

Гидроакустическая станция «Минотавр-М» с буксируемой антенной позволяет эффективно обнаруживать субмарины противника. Комплекс «Пакет-НК» может использоваться для уничтожения как вражеских торпед, так и подводных лодок.