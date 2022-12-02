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Долговое странствие: ремонтную компанию подозревают в срыве оборонзаказа

Как десантный катер «Денис Давыдов» едва не остался без главного двигателя
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В 2019-м году Балтийский флот мог недосчитаться 8,7 млн рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. ООО «Компания Энергоремонт» заключила договор на ремонт военного корабля «Денис Давыдов», однако работы не выполнила, а полученные в качестве аванса деньги, якобы, не вернула, следует из данных открытых источников. Ее подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа на ремонт и обслуживание судов, сообщил источник. Сейчас с катером все хорошо — летом этого года он был замечен на военной выставке в Балтийске, следует из официального сообщения МО. Однако сам эпизод нецелевого использования выделенных на его ремонт средств стал объектом внимания следователей.

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Московскую «Компанию Энергоремонт» подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В конце ноября органы предварительного следствия провели проверку в порядке ст.144-145 УПК РФ и обнаружили признаки возможного преступления, сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах.

В марте 2019 года АО «33-й Судоремонтный завод» (город Балтийск) и ООО «Компания Энергоремонт» (Москва) заключили договор в рамках гособоронзаказа на сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов Балтийского флота, следует из данных открытых источников.

По условиям договора «Компания Энергоремонт» обязалась выполнить работы по ремонту нижнего отсека дизеля на корабле «Денис Давыдов», а судоремонтный завод должен был их оплатить, сказано в решении закупочной комиссии, опубликованном на сайте госзакупок.

Корабль, названный в честь героя войны 1812 года и поэта Дениса Давыдова, — это небольшой десантный катер, предназначенный для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье десанта, колёсной и гусеничной техники. На нем помещается два боевых танка или четыре БТР. Дизельный двигатель — один из двух ходовых моторов катера.

Долговое странствие
Денис Давыдов
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Высокая скорость катера обеспечивается наличием воздушной каверны на днище, которая изолирует большую часть корпуса от контакта с водой, обеспечивая значительное снижение сопротивления и возможность самостоятельно сниматься с мели. Вероятно, со скоростью у одного из таких катеров возникли проблемы, их требовалось устранить в ходе ремонта.

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Аукцион по «Денису Давыдову» с самого начала пошел не вполне гладко. Как следует из протокола Федеральной антимонопольной службы, на его заключение претендовал также ООО «Кингисеппский машиностроительный завод», однако заказчик подписал договор с «Компанией Энергоремонт».

Не согласившись с итогами проведения торговой процедуры, кингисеппский завод обратился в УФАС, но заказчик сослался на то, что ранее завод уже срывал сроки исполнения контрактов, и антимонопольный орган в жалобе отказал, следует из решения антимонопольного органа.

Ремонт на сумму 21,9 млн рублей «Компания Энергоремонт» должна была выполнить до 11 июля 2019 года, следует из данных сайта Арбитражного суда. Фирма получила аванс — 8,7 млн рублей. Однако работы выполнены не были, отметил источник. О том, что работы не были выполнены, говорится и в решении арбитража.

В ноябре того же года завод решил расторгнуть договор с подрядчиком и потребовал вернуть аванс. Но деньги возвращены не были, говорится в том же судебном решении. Тогда завод решил взыскать их через суд. «Доказательств выполнения работ в какой-либо части ответчиком не представлено», — говорится в решении судебной инстанции.

Долговое странствие
завод
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

7 июля 2020 года Арбитражный суд Калининградской области постановил расторгнуть договор, а полученный по нему аванс обязал вернуть заводу как «неосновательное обогащение», говорится в решении.

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— Полученные ООО «Компания Энергоремонт» денежные средства государственного оборонного заказа в размере 8,8 млн рублей израсходованы не на цели выполнения договорных обязательств перед АО «33 СРЗ», что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, — сказал источник.

ООО «Компания Энергоремонт» была создана в 1996 году. Основное направление ее деятельности — ремонт и техническое обслуживание судовых дизелей и дизель-генераторов отечественного и импортного производства. Компания успешно работает на рынке судоремонта и имеет представительства в Коломне, Владивостоке, Мурманске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Петропавловск-Камчатском, говорится на ее официальном сайте.

В сравнении с 2020 годом, в 2021-м выручка выросла на 278% и составила 134,9 млн руб. Однако компания все равно сработала в убыток — 7,6 млн руб.

«Известия» направили запросы ООО «Компания Энергоремонт» и АО «33 СРЗ» с просьбой уточнить: на какие цели были потрачены 8 793 600 рублей «Компанией Энергоремонт», полученные в качестве аванса по договору и почему эти средства не были возвращены заказчику. На момент публикации ответ не получен.

29 июля этого года в День военно-морского флота десантный катер «Денис Давыдов» участвовал в выставке вооружения и военной техники Балтийского флота в городе Балтийске, следует из текста новости, опубликованной на сайте МО. «Известия» направили в ведомство запрос с просьбой уточнить, был ли в итоге катер отремонтирован, и если да, то когда и кем. На момент публикации ответ не получен.

Долговое странствие
завод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

На уровне фантастики

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Ситуация с расторжением контракта на Балтийском флоте — «что-то из ряда вон выходящее», ведь в гособоронзаказе все взаимодействия и связи давно налажены, считает руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов.

По его словам, есть несколько вариантов, при которых заказчик мог расторгнуть договор.

— Такая ситуация возможна при сокращении бюджетного финансирования, однако в 2019 году это звучит, как фантастика. В это время уже достаточно большие деньги выделялись на гособоронзаказ в отличие, например, от начала двухтысячных годов, — рассказал он «Известиям».

Другой вариант — подрядчик не приступил к выполнению работ и нарушил сроки выполнение заказа, и поэтому заказчик решил взыскать с него деньги.

— Еще может быть такое, что дизель отремонтировали давным-давно по устной договоренности, а спустя некоторое время разыграли торги, чтобы соблюсти видимость. В свое время такое было со Сколковской дорогой. Ее построили в мае, а аукцион провели в декабре. Подобные вещи случаются, но довольно редко, — отметил юрист.

В то же время он подчеркнул, что в гособоронзаказе многое связано с гостайной и некоторые нюансы в деле Балтийского флота могут быть неизвестны.

Долговое странствие
завод
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Возросший интерес к делам в сфере оборонки связан с тем, что в России заработал «антикоррупционный маховик правоприменения», сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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— У нас выросло качество работы правоохранительных органов и спецслужб. Есть правонарушение — есть наказание, и неважно, как давно оно было совершено. Год назад, три или пять. Еще одна причина — мы хотим кормить свою армию, а не чужую. В этой связи крайне важно, чтобы все механизмы должным образом работали, — сказал он.

Самое главное, что власти признают и устраняют причины и условия, в которых совершаются подобные правонарушения, подчеркнул депутат.

Ст. 201.1 УК РФ наказывается штрафом в размере от 1 до 3 млн рублей или лишением свободы от четырех до восьми лет. В конце октября член СПЧ Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа к госизмене и ужесточить ответственность за это до 12–20 лет. Большая часть госзаказа в оборонке закрыта, этим объясняются сложности контроля со стороны правоохранительных органов, добавил Кирилл Кабанов. Однако, по его мнению, в текущих условиях даже небольшие эпизоды нецелевого использования в оборонке должны расследоваться.

Скандалы с военными заказами крайне редки, а наказания несопоставимы с масштабом «освоенных» денег, полагает Кирилл Кабанов. С учетом всех заслуг подсудимых сроки по таким делам до сих пор не превышали четырех-пяти лет, при реальных санкциях ст. 201.1 — от четырех до восьми лет, подчеркнул он. Между тем частичная мобилизация и уровень материально-технического обеспечения военнослужащих по-новому показали «систему кормления в вооруженных силах за счет госзаказов», резюмировал эксперт.

Долговое странствие
Денис Давыдов
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Справка «Известий»

Самым громким коррупционным скандалом в сфере ОПК стало дело «Оборонсервиса» 2012 года. В нем было несколько обвиняемых, в том числе бывшая глава департамента имущественных отношений МО Евгения Васильева. В 2015 году Васильева получила 5 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, используя свое служебное положение, она выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие ОАО "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Общий ущерб от ее действий превысил 3 миллиарда рублей. По приговору Пресненского суда она должна была выплатить 77 млн рублей по искам потерпевших организаций. Ее сообщники были приговорены к разным срокам заключения от трех до четырех лет.

- В июне 2021 года были задержаны экс-руководители петербургского оборонного предприятия «Звезда» Павел Плавник и Михаил Лобин, а также бывший заместитель Плавника Олег Григорьев. Им вменяют растрату 142,3 млн рублей. Следствие считает, что задержанные переводили средства завода на расчетные счета подставных организаций в рамках фиктивных договоров под предлогом поставки товаров для нужд «Звезды».

Дело было возбуждено после проблем, которые «Звезда» испытывала во время программы импортозамещения, писали СМИ. Так, компания должна была заменить реакторы для силовых установок фрегатов 22350 украинского производства и импортные дизели для катеров и малых кораблей ВМФ, однако работа над этими проектами сильно затянулась.

- В июле 2022 года к шестилетнему сроку был приговорен технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев, обвиняемый в хищении почти 900 млн руб. у Минобороны. Средства, по версии СКР, пропали при исполнении контракта для главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) о поставке более 230 тыс. автомобильных аккумуляторных батарей.

- В октябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, признав его виновным в хищении около 1,4 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на реализацию контрактов, заключенных с Минобороны, а также осуществление авторского надзора. Другие фигуранты этого дела также получили ранее различные сроки. Было установлено, что в 2013–2015 годах участники ОПГ организовали поставки заказчику вместо дорогих российских маршрутизаторов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками.

Обвинения были предъявлены также бывшим начальнику 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину, начальнику управления заказов по совершенствованию системы управления военного ведомства полковнику Павлу Кутахову и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. По версии следствия, стоимость заказываемого у «Воентелекома» оборудования завышалась на 25–50%. Никто из них не признал вину. Их дело в закрытом режиме рассматривает 235-й гарнизонный военный суд Москвы.

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