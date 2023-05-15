Подводное положение: для ВМФ создадут новую межконтинентальную ракету

Минобороны России завершает формирование тактико-технических требований для новой межконтинентальной ракеты морского базирования, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Она будет предназначена для перспективных подводных атомных ракетоносцев и со временем должна заменить стоящую на вооружении «Булаву». Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов говорил о том, что новые ракеты должны будут гарантированно преодолевать любую систему ПРО и обеспечивать высокую точность при увеличенной дальности полета. Эксперты отмечают, что характеристики ракеты во многом определят и облик подводных лодок следующего поколения.

Подводные перспективы

В настоящее время завершается работа по формированию тактико-технических требований к принципиально новой подводной межконтинентальной баллистической ракете, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе. Новинка должна стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения.

Когда документы будут утверждены и согласованы с заказчиками и исполнителями, разработчики приступят непосредственно к формированию облика и конструкции новейшего стратегического комплекса. Как пояснил «Известиям» один из собеседников , сами подводные лодки-носители будут проектироваться исходя из конструкции ракет. В основу работ положат принцип «подводная лодка для ракеты».

Фото: РИА Новости/А. Петров

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщал о пересмотре требований к ударным возможностям и скрытности действий подводных лодок. Это потребует разработки перспективных субмарин с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками. По словам адмирала, для гарантированного выполнения боевых задач стратегического уровня ракетный комплекс подлодки с новой баллистической ракетой должен гарантированно преодолевать перспективную систему ПРО любого противника и обеспечивать высокие требования по точности с увеличенной дальностью полета из удаленных районов Мирового океана.

— Как правило, разработка вооружения и подводных лодок идет параллельно, — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки контр-адмирал Всеволод Хмыров. — Но опережающими темпами всегда работали конструкторы вооружения. А уже конструкторы, которые занимались созданием носителей, дорабатывали их, с тем чтобы они могли применять это вооружение.

Создание атомных подводных лодок — непрерывный процесс , рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Они служат определенное количество лет, а наука и техника не стоят на месте, — отметил он. — Поэтому о лодках нового поколения надо думать уже сейчас, вести проектные разработки. Соответственно, нужны будут новые ракеты, которые будут нести службу лет через 25–30. Появляются новые материалы, технологии. Создание такого серьезного оружия, которое обеспечивает нашу безопасность, — процесс непрерывный: одну ракету сделали, запустили, сдали и уже надо думать о следующей, которая заменит ее через 10–15 лет.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

По оценкам эксперта, стоящая на вооружении подводных ракетоносцев «Булава» сможет прослужить еще лет 20, но будущую замену ей нужно начинать разрабатывать уже сейчас.

— Лодка строится вокруг ракеты, — пояснил Дмитрий Болтенков. — Есть характерный пример с ракетами Р-39. Военные описали разработчикам необходимые параметры изделия, забыв указать массу и габариты. Получился огромный монстр. И потом под эту ракету гигантских размеров построили лодку проекта 941 «Акула», самую большую в мире. Другой пример — долго не могли создать ракету для ракетоносцев проекта 955 «Борей». Головной корабль этой серии из-за этого не мог встать на службу.

Разработчикам предстоит решить ряд непростых задач. Во-первых, лодки должны быть по возможности меньше, это дает меньшую заметность. Соответственно, ракета тоже должна иметь относительно небольшие размеры. С новыми технологиями можно сделать ракету с теми же характеристиками, но с уменьшенными габаритами. Кроме того, будущая ракета должна будет преодолевать ПРО, причем не сегодняшнюю, а перспективную. Это достаточно сложная задача, которой надо заниматься уже сейчас.

— Субмарину построить особых проблем нет. А вот с созданием новой ракеты, как выясняется, есть проблема. Ракету «Булава» долгое время не могли довести до кондиции, было много неудачных пусков. От ракеты зависит, какая будет шахта. А от этого уже зависят все габариты лодки, — отметил Дмитрий Болтенков.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Княжеская серия

Самые современные на сегодняшний день стратегические подводные ракетоносцы — субмарины проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Они должны оставаться основой морских стратегических ядерных сил России до середины нынешнего века. Головной корабль «Юрий Долгорукий» заложили в 1996 году. Тогда предполагалось, что на его борту будут находиться ракеты «Барк».

Однако затем было принято решение приспособить этот и следующие корабли серии под перспективную на тот момент «Булаву» , которую разрабатывал Московский институт теплотехники. Она унифицирована с ракетой «Тополь-М» наземного базирования. Создание морской версии потребовало большого количества времени и труда. Много испытательных пусков были аварийными. Однако в итоге «Булаву» успешно доработали и с 2018 года пустили в серию.

Она считается одной из самых совершенных твердотопливных баллистических ракет. Ракета способна преодолеть расстояние свыше 9 тыс. км. В нее входят три маршевых ступени, ступень разведения боевой нагрузки и от трех до шести боевых блоков индивидуального наведения. Каждый блок направляется в свою цель и несет термоядерный заряд мощностью 150 килотонн. Один подводный ракетоносец может нести на борту 16 ракет, таким образом, в одном залпе он может направить к цели до 96 боевых блоков.

Головной корабль 955-го проекта «Юрий Долгорукий» вошел в состав ВМФ в 2013 году. Позднее были построены «Александр Невский» и «Владимир Мономах». А начиная с четвертого корабля серии «Бореи» строятся по модернизированному проекту. «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ в 2020 году, «Князь Олег» — в 2021-м, а в конце прошлого года флоту передали «Генералиссимуса Суворова».

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Модернизированные ракетоносцы внешне отличаются от базовой версии. Они лишились так называемого горба — ракетной пусковой платформы, которая располагается сразу за рубкой. Исчезли и характерные выступы в носовой части крейсера, что сделало его обводы более обтекаемыми. Поменялся и профиль рубки — теперь надстройка не сужается ближе к палубе.

Командование ВМФ отмечало, что модернизированные «Бореи» станут более маневренными и бесшумными при движении под водой. Кроме того, они получат усовершенствованные системы управления оружием. Наконец, новые обводы позволят лодкам лучше удерживаться на глубине.

Головные корабли проекта 955 «Юрий Долгорукий» и проекта 955А «Князь Владимир» несут службу на Северном флоте, остальные представители обеих серий — на Тихом океане. Всего по плану до конца нынешнего десятилетия в строю должны будут стоять 12 «Бореев».

Пока серия не достроена, на боевой службе остаются лодки проекта 667БДРМ «Дельфин» советской постройки. Ранее командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас в интервью «Известиям» рассказал, что «Дельфины» будут выводить из строя по мере поступления «Бореев».