 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция Израиля задержала американца за вандализм в храме Иерусалима
Общество
Путин указал на новую угрозу России немецкими танками с крестами на бортах
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
Посольство Швейцарии в Анкаре закрыли для посещения из-за угрозы теракта
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Экономика
Минфин указал на потерю денег для бюджета при запрете продажи вейпов
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS в Краматорске
Политика
В СФ уличили США в желании совершать «разведывательные» поездки в рамках ДСНВ
Мир
Президент Сербии рассказал о последствиях отказа от антироссийских санкций
/

Проверенным курсом: как западные санкции против России повлияли на ЕАЭС

Главы правительств евразийской «пятерки» наметили направления сотрудничества в 2023 году
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЕАЭС действует слаженно и эффективно, несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, которое прошло 2 февраля под председательством российской стороны. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, западные рестрикции не способны остановить развитие ЕАЭС. Речь идет о формировании общего рынка газа, реализации совместного проекта по ускоренным ж/д и мультимодальным перевозкам «Евразийский агроэкспресс», а также об утверждении правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии. Именно эти темы политики стран объединения планируют обсуждать 2 и 3 февраля в Алма-Ате.

Присмотреться к соседям: прямые инвестиции в страны ЕАЭС выросли за год
Размер вливаний в экономики Армении, Казахстана и Киргизии кратно увеличился из-за санкций

Новые перспективы

Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату ближе к вечеру. Казахстан встретил российскую делегацию густым туманом, который окутал город и горы. Однако наслаждаться пейзажами было некогда, главу российского кабмина ожидала насыщенная рабочая программа. Буквально сойдя с трапа самолета, премьер направился на заседание Евразийского межправительственного совета, которое прошло в узком составе.

— Сердечно приветствую вас в Казахстане, — обратился к собравшимся глава кабмина Казахстана Алихан Смаилов. — Сегодня мы заслушаем ряд докладов, обсудим важные для наших стран вопросы, наметим перспективы дальнейшего сотрудничества.

— Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хотел вам передать наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Мы проводим первое в текущем году заседание межправсовета. Хотел бы поблагодарить коллегу, премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова за эффективную работу на посту председателя в прошлом году, — отреагировал глава российского кабмина.

Проверенным курсом
Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета

Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета

Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Многополярные цели: смогут ли страны ЕАЭС снизить валютные риски
Эксперты признают, что создание межгосударственных платежных систем займет не один год

С 1 января РФ вступила в председательство в Евразийском экономическом союзе. По словам Михаила Мишустина, Москва обеспечит преемственность курса ЕАЭС, который будет направлен на укрепление интеграционного строительства.

— Президент России подчеркнул, что союз уверенно развивается и наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность, — передал собравшимся слова российского лидера Михаил Мишустин.

Абсолютный объем торговли государств за время существования союза увеличился более чем в полтора раза. Внешняя торговля выросла практически наполовину, подчеркнул он.

— Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам. Будь то коронавирус и его последствия или изменения, которые начались вследствие политики коллективного Запада. Несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру союз действует слаженно и эффективно, — заявил он.

Проверенным курсом
Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Владимир Путин ранее обозначил приоритеты работы ЕАЭС под председательством России. Это развитие технологического потенциала «пятерки» (в нее входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), активизация взаимодействия в цифровой сфере, формирование единой политики продовольственной безопасности, создание общих энергетических рынков, формирование новой логистической транспортной инфраструктуры.

После заседания совета Михаил Мишустин провел три встречи. Глава российского кабмина пообщался с премьер-министрами Армении, Белоруссии и Казахстана Николом Пашиняном, Романом Головченко и Алиханом Смаиловым.

Развитие не остановить

3 февраля станет основным днем работы участников межправсовета. Он начнется с осмотра выставки цифровых проектов и пленарной сессии форума «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности». Затем состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Планируется, что на нем главы кабминов стран Евразийского экономического союза обсудят работу над проектом Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, подготовку проекта международного договора о формировании общего рынка газа союза, а также рассмотрят направления проектной деятельности в ЕАЭС региональных институтов развития.

Проверенным курсом
газ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ожидается, что ЕЭК проинформирует членов межправсовета о макроэкономической ситуации и предложениях по обеспечению устойчивого развития. Кроме того, политики обсудят реализацию совместного проекта союзных стран по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия «Евразийский агроэкспресс».

Кроме того, на заседании должны утвердить правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Известиям», что не признать влияние санкций на союз нельзя. Однако сдержать развитие такого объединения как ЕАЭС они не могут.

Потому что это объединение работает по своим законам и принципам. Находиться в нем экономически выгодно, интерес к нему только нарастает. Хотя, конечно, даже страны-участницы опасаются вторичных санкций, ведь весь мир завязан сегодня на глобальную экономику, — подчеркнул парламентарий.

Проверенным курсом
таможня
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

По его словам, очередное заседание Евразийского межправсовета должно задать тренд развития союза на ближайшее время.

— Конечно, же ограничения оказывают влияние, в том числе на мотивацию стран-членов ЕАЭС. Никто не хочет попасть под санкции и во всех отношениях с Россией время от времени они пытаются дистанцироваться. С другой стороны, те же санкции открывают для этих стран новые возможности и возбуждают новые экономические интересы, — добавил в беседе с «Известиями» глава института стран СНГ, депутат ГД Константин Затулин.

При этом он заметил: Россия остается крупной экономикой постсоветского пространства с большими ресурсами, обойтись без которой ее ближайшим соседям будет очень сложно.

Справка «Известий»

Последнее заседание Евразийского межправительственного совета прошло в октябре прошлого года в Ереване. Как тогда заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин, несмотря на санкции и турбулетность на мировых рынках, объем торговли между странами союза достиг исторического максимума: $73 млдр. По его словам, российский рубль в ЕАЭС использовался для совершения 72% платежей.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023