Проверенным курсом: как западные санкции против России повлияли на ЕАЭС

ЕАЭС действует слаженно и эффективно, несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, которое прошло 2 февраля под председательством российской стороны. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, западные рестрикции не способны остановить развитие ЕАЭС. Речь идет о формировании общего рынка газа, реализации совместного проекта по ускоренным ж/д и мультимодальным перевозкам «Евразийский агроэкспресс» , а также об утверждении правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии. Именно эти темы политики стран объединения планируют обсуждать 2 и 3 февраля в Алма-Ате.

Новые перспективы

Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату ближе к вечеру . Казахстан встретил российскую делегацию густым туманом, который окутал город и горы. Однако наслаждаться пейзажами было некогда, главу российского кабмина ожидала насыщенная рабочая программа . Буквально сойдя с трапа самолета, премьер направился на заседание Евразийского межправительственного совета , которое прошло в узком составе.

— Сердечно приветствую вас в Казахстане, — обратился к собравшимся глава кабмина Казахстана Алихан Смаилов. — Сегодня мы заслушаем ряд докладов, обсудим важные для наших стран вопросы, наметим перспективы дальнейшего сотрудничества.

— Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хотел вам передать наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Мы проводим первое в текущем году заседание межправсовета. Хотел бы поблагодарить коллегу, премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова за эффективную работу на посту председателя в прошлом году , — отреагировал глава российского кабмина.

Проверенным курсом Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета Фото: ТАСС/Александр Астафьев

С 1 января РФ вступила в председательство в Евразийском экономическом союзе . По словам Михаила Мишустина, Москва обеспечит преемственность курса ЕАЭС, который будет направлен на укрепление интеграционного строительства.

— Президент России подчеркнул, что союз уверенно развивается и наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность , — передал собравшимся слова российского лидера Михаил Мишустин.

Абсолютный объем торговли государств за время существования союза увеличился более чем в полтора раза. Внешняя торговля выросла практически наполовину, подчеркнул он.

— Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам. Будь то коронавирус и его последствия или изменения, которые начались вследствие политики коллективного Запада . Несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру союз действует слаженно и эффективно, — заявил он.

Проверенным курсом Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Владимир Путин ранее обозначил приоритеты работы ЕАЭС под председательством России. Это развитие технологического потенциала «пятерки» (в нее входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), активизация взаимодействия в цифровой сфере, формирование единой политики продовольственной безопасности, создание общих энергетических рынков, формирование новой логистической транспортной инфраструктуры.

После заседания совета Михаил Мишустин провел три встречи. Глава российского кабмина пообщался с премьер-министрами Армении, Белоруссии и Казахстана Николом Пашиняном, Романом Головченко и Алиханом Смаиловым.

Развитие не остановить

3 февраля станет основным днем работы участников межправсовета. Он начнется с осмотра выставки цифровых проектов и пленарной сессии форума «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности». Затем состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе .

Планируется, что на нем главы кабминов стран Евразийского экономического союза обсудят работу над проектом Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, подготовку проекта международного договора о формировании общего рынка газа союза , а также рассмотрят направления проектной деятельности в ЕАЭС региональных институтов развития.

Проверенным курсом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ожидается, что ЕЭК проинформирует членов межправсовета о макроэкономической ситуации и предложениях по обеспечению устойчивого развития . Кроме того, политики обсудят реализацию совместного проекта союзных стран по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия «Евразийский агроэкспресс».

Кроме того, на заседании должны утвердить правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Известиям», что не признать влияние санкций на союз нельзя. Однако сдержать развитие такого объединения как ЕАЭС они не могут .

— Потому что это объединение работает по своим законам и принципам. Находиться в нем экономически выгодно, интерес к нему только нарастает . Хотя, конечно, даже страны-участницы опасаются вторичных санкций, ведь весь мир завязан сегодня на глобальную экономику, — подчеркнул парламентарий.

Проверенным курсом Фото: РИА Новости/Виталий Невар

По его словам, очередное заседание Евразийского межправсовета должно задать тренд развития союза на ближайшее время.

— Конечно, же ограничения оказывают влияние, в том числе на мотивацию стран-членов ЕАЭС. Никто не хочет попасть под санкции и во всех отношениях с Россией время от времени они пытаются дистанцироваться. С другой стороны, те же санкции открывают для этих стран новые возможности и возбуждают новые экономические интересы , — добавил в беседе с «Известиями» глава института стран СНГ, депутат ГД Константин Затулин.

При этом он заметил: Россия остается крупной экономикой постсоветского пространства с большими ресурсами, обойтись без которой ее ближайшим соседям будет очень сложно.