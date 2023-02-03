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Связанные одной сетью: ЕАЭС намерен добиться технологического суверенитета

По каким еще направлениям «пятерка» намерена усилить интеграцию и кто готов присоединиться к объединению
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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В нынешних условиях важно продолжить укреплять ЕАЭС как полюс многополярного мира. При этом речь идет о развитии во всех направлениях: в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. Об этом российский премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, которое прошло 3 февраля. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, интеграционные процессы, в том числе в энергетической области, выгодны для всех участников объединения.

Чтобы не отстать

Второй день визита Михаила Мишустина в Казахстан начался с посещения пленарной сессии ежегодного форума «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности». Перед ней российский премьер осмотрел выставку цифровых технологий, робототехники и стартапов в этой сфере. На ее площадке были представлены IT-проекты бизнеса, корпораций, а также студентов и школьников из стран союза.

Участники пленарной сессии форума призвали к цифровизации всех процессов в работе ЕАЭС и более широкому использованию этих технологий во всех отраслях экономики. Глава российского кабмина обратил внимание коллег из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также остальных участников форума на то, что не всегда внедрение цифровых решений в союзе проходит быстро и гладко.

Связанные одной цепью
Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty - 2023

Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty - 2023

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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— Наша Евразийская экономическая комиссия до сих пор дискутирует о том, что внесение VIN-номера транспортного средства в общесоюзную базу данных может создать угрозу национальному суверенитету государств. Это же глупость! Много лет мы пытаемся прийти к согласию относительно признания цифровой подписи, — отметил Михаил Мишустин.

По его словам, всё это серьезно сдерживает развитие экономических связей стран ЕАЭС. При этом российский премьер подчеркнул: внедрение общих платформенных цифровых решений с интегрированными национальными сегментами создаст безбарьерную среду для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов между государствами союза.

— В рамках председательства РФ в ЕАЭС мы призываем всех участников «пятерки» к работе по достижению технологического суверенитета. Это вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, динамичного развития отраслей экономик, улучшения качества жизни людей, — подчеркнул российский премьер.

Он напомнил о рисках отключения существующих популярных программных продуктов, разработанных в недружественных странах: «При отсутствии собственных решений и любых альтернатив это приведет к хроническому отставанию от остального мира».

Связанные одной цепью
Никол Пашинян принимает участие в пленарной сессии форума Digital Almaty - 2021

Никол Пашинян принимает участие в пленарной сессии форума Digital Almaty - 2021

Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

Коллеги Михаила Мишустина с такой оценкой ситуации в этой области согласились. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности формирования единого цифрового пространства ЕАЭС. Он отметил, что Армения и Россия были первыми участниками союзных цифровых платформ «Путешествую без COVID-19» и «Работа в ЕАЭС». Премьер Казахстана Алихан Смаилов рассказал о необходимости создания условий для развития трансграничного электронного оборота документов.

Кроме того, Михаил Мишустин пригласил представителей стран ЕАЭС принять участие в международной выставке «Евразия — наш дом», которая пройдет в начале июня в Сочи одновременно с заседаниями Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, а также с Евразийским конгрессом.

Единые рынки

Расширенное заседание Евразийского межправительственного совета в этот же день прошло под председательством Михаила Мишустина. В центре внимания оказались обсуждение вопросов по созданию общих энергетических рынков, сотрудничество в сфере высоких технологий, а также в автомобильной и химической промышленности, фармацевтике и альтернативной энергетике.

— В рамках российского председательства мы планируем уделить внимание всем темам без исключения и будем открыты для новых тем, если они появятся у стран-членов или наблюдателей. Необходимо обеспечить динамичное развитие союза, свободное движение капиталов, рабочей силы, услуг и товаров, — подчеркнул Михаил Мишустин.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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По его словам, важно продолжить работу по укреплению ЕАЭС как полюса многополярного мира.

Вместе должны сделать всё необходимое для укрепления интеграции на всех направлениях: и в политической, и в экономической, и в промышленной, финансовой, технологической сферах. От этого во многом зависят качество жизни наших людей и будущее наших стран, — отметил он.

Примечательно, что перед участниками совета по видеосвязи выступил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, по мнению которого, ЕАЭС продемонстрировал свою способность противостоять вызовам и преодолевать их. На этом фоне Куба — государство-наблюдатель подтверждает свое стремление как можно скорее присоединиться к этому интеграционному объединению, заметил он.

В заключении заседания участники подписали восемь документов, один из которых касался проекта «Евразийский агроэкспресс» по осуществлению ускоренных ж/д и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Впрочем, по итогам мероприятия глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил журналистам, что в течение года межправсовет планирует принять еще порядка 57 договоров и актов в самых разных областях.

Связанные одной цепью
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российский вице-премьер Алексей Оверчук после заседания отметил наиболее важные направления, по которым «пятерка» продолжит переговоры в ближайшее время.

Вопрос об энергетических рынках один из важнейших, которые стоят в повестке союза. Соглашение о едином рынке газа находится в процессе обсуждения. Вчера представитель коллегии на заседании межправсовета в узком составе доложил о состоянии переговоров. Премьеры приняли решение, что этот процесс необходимо продолжать, — пояснил он журналистам.

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Продолжится и обсуждение соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции, добавил он.

Проскочить между

Общие рынки газа, электроэнергии, нефтепродуктов в ЕАЭС пытались создать очень давно — об этом говорится еще с 2010 года, уточнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Это не новая история, которая появилась благодаря санкциям. Однако до сих пор их создать не получалось, потому что у среднеазиатских стран был страх того, что придет «Газпром», всё скупит и начнет диктовать свои условия. Однако сейчас ситуация другая, — пояснил он «Известиям».

Специалист, однако, напомнил: в 2022 году Узбекистан и Казахстан объявили, что они из стран — экспортеров газа становятся импортерами.

Связанные одной цепью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сегодня у них растет промышленный сектор, поэтому увеличивается потребление электроэнергии, а собственная добыча не поспевает. Поэтому получается совпадение желаний: России из-за сокращения поставок в Европу надо куда-то продавать газ, а среднеазиатским странам — его покупать. Они теперь тоже заинтересованы в активизации сотрудничества, потому что уже не конкуренты, а, наоборот, торговые партнеры, — добавил аналитик.

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Директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества (Алма-Ата) Булат Султанов в разговоре с «Известиями» отметил, что в Казахстане с тревогой наблюдают за ростом санкций в отношении России, которая остается для республики стратегическим партнером и союзником. По его словам, за январь–октябрь прошлого года товарооборот республики со странами ЕАЭС вырос на 7% и составил $23 млрд.

Нам нужно увеличить долю национальных валют во взаиморасчетах. Это покажет, что мы доверяем друг другу и готовы к дальнейшему сотрудничеству. Но вместе с тем мы понимаем, что зависим от стран Запада. Поэтому наша задача сегодня заключается в том, чтобы проскочить между Сциллой и Харибдой. То есть сохранить рост товарооборота с РФ в рамках ЕАЭС и вместе с тем не попасть под каток западных санкций, — отметил Булат Султанов.

При этом он считает, что странам «пятерки» надо усиливать интеграционные процессы по всем направлениям и объединениям, включая ШОС и БРИКС.

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