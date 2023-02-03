Связанные одной сетью: ЕАЭС намерен добиться технологического суверенитета

В нынешних условиях важно продолжить укреплять ЕАЭС как полюс многополярного мира . При этом речь идет о развитии во всех направлениях: в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. Об этом российский премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе , которое прошло 3 февраля. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, интеграционные процессы, в том числе в энергетической области, выгодны для всех участников объединения .

Чтобы не отстать

Второй день визита Михаила Мишустина в Казахстан начался с посещения пленарной сессии ежегодного форума «Digital Almaty 2023 : Цифровое партнерство в новой реальности». Перед ней российский премьер осмотрел выставку цифровых технологий, робототехники и стартапов в этой сфере. На ее площадке были представлены IT-проекты бизнеса, корпораций, а также студентов и школьников из стран союза.

Участники пленарной сессии форума призвали к цифровизации всех процессов в работе ЕАЭС и более широкому использованию этих технологий во всех отраслях экономики. Глава российского кабмина обратил внимание коллег из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также остальных участников форума на то, что не всегда внедрение цифровых решений в союзе проходит быстро и гладко .

Связанные одной цепью Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty - 2023 Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Наша Евразийская экономическая комиссия до сих пор дискутирует о том, что внесение VIN-номера транспортного средства в общесоюзную базу данных может создать угрозу национальному суверенитету государств. Это же глупость! Много лет мы пытаемся прийти к согласию относительно признания цифровой подписи, — отметил Михаил Мишустин.

По его словам, всё это серьезно сдерживает развитие экономических связей стран ЕАЭС. При этом российский премьер подчеркнул: внедрение общих платформенных цифровых решений с интегрированными национальными сегментами создаст безбарьерную среду для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов между государствами союза.

— В рамках председательства РФ в ЕАЭС мы призываем всех участников «пятерки» к работе по достижению технологического суверенитета. Это вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, динамичного развития отраслей экономик, улучшения качества жизни людей , — подчеркнул российский премьер.

Он напомнил о рисках отключения существующих популярных программных продуктов, разработанных в недружественных странах: «При отсутствии собственных решений и любых альтернатив это приведет к хроническому отставанию от остального мира».

Связанные одной цепью Никол Пашинян принимает участие в пленарной сессии форума Digital Almaty - 2021 Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

Коллеги Михаила Мишустина с такой оценкой ситуации в этой области согласились . Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности формирования единого цифрового пространства ЕАЭС. Он отметил, что Армения и Россия были первыми участниками союзных цифровых платформ «Путешествую без COVID-19» и «Работа в ЕАЭС». Премьер Казахстана Алихан Смаилов рассказал о необходимости создания условий для развития трансграничного электронного оборота документов.

Кроме того, Михаил Мишустин пригласил представителей стран ЕАЭС принять участие в международной выставке «Евразия — наш дом», которая пройдет в начале июня в Сочи одновременно с заседаниями Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, а также с Евразийским конгрессом.

Единые рынки

Расширенное заседание Евразийского межправительственного совета в этот же день прошло под председательством Михаила Мишустина . В центре внимания оказались обсуждение вопросов по созданию общих энергетических рынков, сотрудничество в сфере высоких технологий, а также в автомобильной и химической промышленности, фармацевтике и альтернативной энергетике.

— В рамках российского председательства мы планируем уделить внимание всем темам без исключения и будем открыты для новых тем, если они появятся у стран-членов или наблюдателей. Необходимо обеспечить динамичное развитие союза, свободное движение капиталов, рабочей силы, услуг и товаров, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Связанные одной цепью Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

По его словам, важно продолжить работу по укреплению ЕАЭС как полюса многополярного мира.

— Вместе должны сделать всё необходимое для укрепления интеграции на всех направлениях: и в политической, и в экономической, и в промышленной, финансовой, технологической сферах . От этого во многом зависят качество жизни наших людей и будущее наших стран, — отметил он.

Примечательно, что перед участниками совета по видеосвязи выступил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус , по мнению которого, ЕАЭС продемонстрировал свою способность противостоять вызовам и преодолевать их. На этом фоне Куба — государство-наблюдатель подтверждает свое стремление как можно скорее присоединиться к этому интеграционному объединению , заметил он.

В заключении заседания участники подписали восемь документов , один из которых касался проекта «Евразийский агроэкспресс» по осуществлению ускоренных ж/д и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Впрочем, по итогам мероприятия глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил журналистам, что в течение года межправсовет планирует принять еще порядка 57 договоров и актов в самых разных областях.

Связанные одной цепью Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российский вице-премьер Алексей Оверчук после заседания отметил наиболее важные направления, по которым «пятерка» продолжит переговоры в ближайшее время.

— Вопрос об энергетических рынках один из важнейших, которые стоят в повестке союза. Соглашение о едином рынке газа находится в процессе обсуждения . Вчера представитель коллегии на заседании межправсовета в узком составе доложил о состоянии переговоров. Премьеры приняли решение, что этот процесс необходимо продолжать, — пояснил он журналистам.

Продолжится и обсуждение соглашения о регулировании рынка алкогольной продукции, добавил он.

Проскочить между

Общие рынки газа, электроэнергии, нефтепродуктов в ЕАЭС пытались создать очень давно — об этом говорится еще с 2010 года, уточнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

— Это не новая история, которая появилась благодаря санкциям . Однако до сих пор их создать не получалось, потому что у среднеазиатских стран был страх того, что придет «Газпром», всё скупит и начнет диктовать свои условия. Однако сейчас ситуация другая, — пояснил он «Известиям».

Специалист, однако, напомнил: в 2022 году Узбекистан и Казахстан объявили, что они из стран — экспортеров газа становятся импортерами.

Связанные одной цепью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сегодня у них растет промышленный сектор, поэтому увеличивается потребление электроэнергии, а собственная добыча не поспевает. Поэтому получается совпадение желаний: России из-за сокращения поставок в Европу надо куда-то продавать газ, а среднеазиатским странам — его покупать . Они теперь тоже заинтересованы в активизации сотрудничества, потому что уже не конкуренты, а, наоборот, торговые партнеры, — добавил аналитик.

Директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества (Алма-Ата) Булат Султанов в разговоре с «Известиями» отметил, что в Казахстане с тревогой наблюдают за ростом санкций в отношении России, которая остается для республики стратегическим партнером и союзником . По его словам, за январь–октябрь прошлого года товарооборот республики со странами ЕАЭС вырос на 7% и составил $23 млрд.

— Нам нужно увеличить долю национальных валют во взаиморасчетах. Это покажет, что мы доверяем друг другу и готовы к дальнейшему сотрудничеству. Но вместе с тем мы понимаем, что зависим от стран Запада. Поэтому наша задача сегодня заключается в том, чтобы проскочить между Сциллой и Харибдой . То есть сохранить рост товарооборота с РФ в рамках ЕАЭС и вместе с тем не попасть под каток западных санкций, — отметил Булат Султанов.

При этом он считает, что странам «пятерки» надо усиливать интеграционные процессы по всем направлениям и объединениям, включая ШОС и БРИКС.