Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Африканские государства, которые ранее выступили с инициативой примирить Москву и Киев, намерены предложить РФ и Украине свое посредничество при обмене военнопленными, сообщили «Известиям» российские дипломатические источники. При этом как такового мирного плана на бумаге страны континента пока не представили. Но уже 16 июня делегация африканских лидеров направится в Киев, а 17 июня — в Санкт-Петербург, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Чего ждать от этих встреч — в материале «Известий».
Миссия выполнима
В мае стало известно, что африканские страны по примеру некоторых других государств тоже решили внести лепту в миротворческую деятельность и усадить за стол переговоров РФ и Украину. Изначально о благих намерения стран континента сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоза. В группу миротворцев помимо Южно-Африканской Республики вошли Республика Конго, Замбия, Египет, Сенегал и Уганда. Затем к ним также присоединились Коморские Острова в качестве председателя Африканского союза.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза
Лидеры этой «семерки» проведут переговоры с Владимиром Путиным уже 17 июня. За день до этого они пообщаются и с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщил Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине. Дальнейший переговорный процесс может продолжиться на саммите Россия – Африка, уточнил ранее генеральный директор МИД ЮАР Зане Дагор.
Как заявили «Известиям» в МИД ЮАР, в Москве и Киеве в целом положительно относятся к мирной инициативе. По словам представителя дипведомства Лунга Нгенгелеле, российская и украинская стороны и вовсе на нее возлагают большие надежды.
Впрочем, как сообщили «Известиям» российские дипломатические источники, африканские президенты пока не представили конкретного мирного плана.
— На бумаге там пока ничего нет. Но они хотят предложить свою помощь в обмене военнопленными, — сказал один из собеседников.
Источники также сообщили, что на фоне российско-украинского кризиса африканские страны волнует и другой вопрос — поставки зерна и удобрений. Особенно он актуален в условиях неясного будущего зерновой сделки.
Напомним, что предыдущие обмены военнопленными между РФ и Украиной несколько раз проходили при посредничестве Саудовской Аравии и ОАЭ, а переговоры между уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом происходили в Турции.
Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал, что главной целью миссии африканских стран по Украине станет помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия — первая в своем роде, которую согласились принять руководство России и Украины.
Пленные солдаты ВФУ
Как сообщили в канцелярии президента ЮАР, лидеры африканских стран договорились взаимодействовать с Москвой и Киевом по прекращению огня и миру на Украине. Однако ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев открыт к диалогу со странами Африки, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта.
Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что африканская делегация планирует использовать элементы из различных миротворческих инициатив. Ранее свои идеи по урегулированию, к примеру, выдвигали Китай, Бразилия, Ватикан и Индонезия. Однако до Москвы и Киева пока доехал только спецпредставитель КНР Ли Хуэй, предварительно посетивший с консультациями несколько европейских столиц.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза ранее сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза проинформированы об инициативе стран континента. Известно о ней и Вашингтону, Лондону, ЕС, а сам план, заметил он, получил «настороженную поддержку».
По данным французского издания Jeune Afrique, именно команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и Зеленским, и французский бизнесмен также «информировал» британское правительство о подготовке миссии. На прошлой неделе южноафриканский лидер также направил своих представителей в страны G7 для разъяснения ее сути и решения различных дипломатических вопросов.
В Претории уточняют, что африканские страны хотят сделать ООН основной площадкой урегулирования. По словам главы комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супры Махумапело, странам Африки необходимо вовлечь в процесс урегулирования страны НАТО, которые активно поддерживают Киев.
Голос Африки
Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов считает африканскую мирную инициативу уникальной, а состав делегации «впечатляющим», поскольку в ней представлены все регионы Африки.
— Впервые на моей памяти Африка выступает с такой инициативой урегулирования за пределами континента, что демонстрирует их единство и растущую роль Африки в мировой политике. В делегации представлены все субрегионы, а также председатель Афросоюза и председатель БРИКС — ЮАР, — заявил «Известиям» эксперт.
По его словам, этот визит нужен прежде всего самой Африке, чтобы показать: страны континента в состоянии модерировать конфликт, который не может уладить Запад, доказать свою субъектность и выразить позицию неприятия антироссийских санкций.
— Это и защита интересов по зерновой сделке — поскольку именно африканские страны выступают лоббистами, чтобы она продлевалась. Для Египта критически важно, чтобы и российское, и украинское зерно поступало на мировые рынки, — отметил эксперт.
Напомним, недавно практически одновременно с визитами в Африку отправились главы МИД РФ и Украины: Сергей Лавров посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР, а Дмитрий Кулеба — Марокко, Эфиопию, Руанду, Мозамбик и Нигерию. Президент Мозамбика, в частности, заявил о поддержке мирной инициативы и не исключил присоединения к делегации. Важно отметить, что Мозамбик в настоящий момент входит в состав Совбеза ООН на правах временного участника.
К слову, Маслов подчеркнул, что, хотя страны континента больше заинтересованы в контактах с РФ, исторические связи остались между Украиной и африканскими государствами еще со времен СССР. В украинских вузах проходили обучение многие африканские студенты. Однако сейчас Киев в Африке больше рассматривается как прокси Запада и одного из поставщиков продовольствия, заметил эксперт.
Впрочем, даже несмотря на это, успех мирной инициативы под большим вопросом. Во-первых, по мнению Маслова, Киеву она сейчас не нужна, но Зеленский согласился принять переговорщиков, чтобы не выглядеть как сторона, которая не хочет мирного завершения конфликта.
Кроме того, как отметил в беседе с «Известиями» российский политолог Андрей Суздальцев, африканская инициатива не вызывает на самом деле большого восторга среди многих американских политиков.
— На международную арену вдруг вышел континент, который всегда был в тени и за который принимались решения, а теперь он стал действовать самостоятельно, это раздражает американцев, — сказал он.
Поэтому не исключено, что содержательного диалога между Владимиром Зеленским и африканскими лидерами не получится. Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский намерен предложить африканским президентам присоединиться к своей «формуле мира», что может свести на нет все их попытки.