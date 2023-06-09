Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными

Африканские государства, которые ранее выступили с инициативой примирить Москву и Киев, намерены предложить РФ и Украине свое посредничество при обмене военнопленными , сообщили «Известиям» российские дипломатические источники. При этом как такового мирного плана на бумаге страны континента пока не представили. Но уже 16 июня делегация африканских лидеров направится в Киев, а 17 июня — в Санкт-Петербург, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным . Чего ждать от этих встреч — в материале «Известий».

Миссия выполнима

В мае стало известно, что африканские страны по примеру некоторых других государств тоже решили внести лепту в миротворческую деятельность и усадить за стол переговоров РФ и Украину . Изначально о благих намерения стран континента сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоза. В группу миротворцев помимо Южно-Африканской Республики вошли Республика Конго, Замбия, Египет, Сенегал и Уганда. Затем к ним также присоединились Коморские Острова в качестве председателя Африканского союза.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/CNP

Лидеры этой «семерки» проведут переговоры с Владимиром Путиным уже 17 июня. За день до этого они пообщаются и с Владимиром Зеленским в Киеве , сообщил Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине. Дальнейший переговорный процесс может продолжиться на саммите Россия – Африка , уточнил ранее генеральный директор МИД ЮАР Зане Дагор.

Как заявили «Известиям» в МИД ЮАР, в Москве и Киеве в целом положительно относятся к мирной инициативе . По словам представителя дипведомства Лунга Нгенгелеле, российская и украинская стороны и вовсе на нее возлагают большие надежды.

Впрочем, как сообщили «Известиям» российские дипломатические источники, африканские президенты пока не представили конкретного мирного плана.

— На бумаге там пока ничего нет. Но они хотят предложить свою помощь в обмене военнопленными , — сказал один из собеседников.

Источники также сообщили, что на фоне российско-украинского кризиса африканские страны волнует и другой вопрос — поставки зерна и удобрений . Особенно он актуален в условиях неясного будущего зерновой сделки.

Напомним, что предыдущие обмены военнопленными между РФ и Украиной несколько раз проходили при посредничестве Саудовской Аравии и ОАЭ, а переговоры между уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом происходили в Турции.

Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал, что главной целью миссии африканских стран по Украине станет помощь в налаживании диалога между двумя странами . Он отметил, что переговоры будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия — первая в своем роде, которую согласились принять руководство России и Украины.

Пленные солдаты ВФУ Фото: РИА Новости

Как сообщили в канцелярии президента ЮАР, лидеры африканских стран договорились взаимодействовать с Москвой и Киевом по прекращению огня и миру на Украине. Однако ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев открыт к диалогу со странами Африки, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что африканская делегация планирует использовать элементы из различных миротворческих инициатив . Ранее свои идеи по урегулированию, к примеру, выдвигали Китай, Бразилия, Ватикан и Индонезия. Однако до Москвы и Киева пока доехал только спецпредставитель КНР Ли Хуэй, предварительно посетивший с консультациями несколько европейских столиц.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза ранее сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза проинформированы об инициативе стран континента. Известно о ней и Вашингтону, Лондону, ЕС, а сам план, заметил он, получил «настороженную поддержку».

По данным французского издания Jeune Afrique, именно команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и Зеленским, и французский бизнесмен также «информировал» британское правительство о подготовке миссии . На прошлой неделе южноафриканский лидер также направил своих представителей в страны G7 для разъяснения ее сути и решения различных дипломатических вопросов.

В Претории уточняют, что африканские страны хотят сделать ООН основной площадкой урегулирования . По словам главы комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супры Махумапело, странам Африки необходимо вовлечь в процесс урегулирования страны НАТО, которые активно поддерживают Киев.

Голос Африки

Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов считает африканскую мирную инициативу уникальной, а состав делегации «впечатляющим», поскольку в ней представлены все регионы Африки.

— Впервые на моей памяти Африка выступает с такой инициативой урегулирования за пределами континента, что демонстрирует их единство и растущую роль Африки в мировой политике . В делегации представлены все субрегионы, а также председатель Афросоюза и председатель БРИКС — ЮАР, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, этот визит нужен прежде всего самой Африке, чтобы показать: страны континента в состоянии модерировать конфликт, который не может уладить Запад, доказать свою субъектность и выразить позицию неприятия антироссийских санкций.

— Это и защита интересов по зерновой сделке — поскольку именно африканские страны выступают лоббистами, чтобы она продлевалась. Для Египта критически важно, чтобы и российское, и украинское зерно поступало на мировые рынки, — отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Напомним, недавно практически одновременно с визитами в Африку отправились главы МИД РФ и Украины: Сергей Лавров посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР, а Дмитрий Кулеба — Марокко, Эфиопию, Руанду, Мозамбик и Нигерию. Президент Мозамбика, в частности, заявил о поддержке мирной инициативы и не исключил присоединения к делегации. Важно отметить, что Мозамбик в настоящий момент входит в состав Совбеза ООН на правах временного участника.

К слову, Маслов подчеркнул, что, хотя страны континента больше заинтересованы в контактах с РФ, исторические связи остались между Украиной и африканскими государствами еще со времен СССР . В украинских вузах проходили обучение многие африканские студенты. Однако сейчас Киев в Африке больше рассматривается как прокси Запада и одного из поставщиков продовольствия, заметил эксперт.

Впрочем, даже несмотря на это, успех мирной инициативы под большим вопросом. Во-первых, по мнению Маслова, Киеву она сейчас не нужна , но Зеленский согласился принять переговорщиков, чтобы не выглядеть как сторона, которая не хочет мирного завершения конфликта.

Кроме того, как отметил в беседе с «Известиями» российский политолог Андрей Суздальцев, африканская инициатива не вызывает на самом деле большого восторга среди многих американских политиков.

— На международную арену вдруг вышел континент, который всегда был в тени и за который принимались решения, а теперь он стал действовать самостоятельно, это раздражает американцев , — сказал он.

Поэтому не исключено, что содержательного диалога между Владимиром Зеленским и африканскими лидерами не получится. Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский намерен предложить африканским президентам присоединиться к своей «формуле мира», что может свести на нет все их попытки.