Кандидатская репутация: Россия поддерживает присоединение Эр-Рияда к БРИКС

Москва поддерживает вступление Саудовской Аравии в БРИКС . Об этом «Известиям» рассказали российские дипломатические источники. Впрочем, есть определенные критерии для новых кандидатов, которые должны быть выполнены , на них особо обращает внимание Китай, уточнили собеседники. В общей сложности на вхождение в БРИКС претендуют десятки стран . С чем связан такой всплеск интереса к объединению — в материале «Известий».

На пути к многополярности

Основанное в 2006 году объединение БРИКС, в которое сейчас входят Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР, привлекает всё больше желающих вступить в его ряды . В частности, как заявили «Известиям» российские дипломатические источники, Москва поддерживает кандидатуру Саудовской Аравии на присоединение к организации .

— Мы не видим препятствий для вступления в БРИКС такой крупной экономики, как Саудовская Аравия , — сказал один из собеседников.

По словам замглавы МИД РФ и шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова, Москва в целом не против расширения БРИКС, однако страны, желающие вступить в объединение, должны воздержаться от политики санкций против России.

Кроме того, есть ряд критериев, которым должны соответствовать страны, претендующие на вступление в БРИКС, и внимание на них в первую очередь обращает Пекин , отметил один из источников «Известий». Сейчас как раз по линии БРИКС разрабатывают единые требования к кандидатам.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосю, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на заседании совета министров иностранных дел стран — участниц БРИКС в Кейптауне, июнь 2023 года Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Тем не менее официальный представитель МИД КНР Мао Нин недавно заявила, что Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует присоединение новых партнеров-единомышленников к большой семье . Так она, в частности, прокомментировала заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который подтвердил желание его страны присоединиться к БРИКС. Это объединение, по его мнению, формирует новый мировой порядок. Мао Нин констатировала, что Китай неизменно придерживается позиции, что БРИКС — это открытый и инклюзивный механизм , и поддерживает процесс его расширения.

В целом Москва не против присоединения к БРИКС и Ирана, а также Аргентины , которые еще в июне прошлого года подали заявки на вступление. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда назвал две страны достойными кандидатами, подчеркнув, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься с помощью консенсуса. К слову, президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее сказал, что его страна надеется на вступление в организацию уже в 2023 году. При этом не исключено, что некоторые из подавших заявку кандидатов будут приняты в состав БРИКС как раз во время предстоящего саммита, который в августе примет ЮАР .

Справка «Известий» Сейчас помимо Аргентины, Ирана и Саудовской Аравии официально подали заявки Алжир, Египет, Бахрейн и ОАЭ, уточнил ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука. По его словам, в общей сложности около 13 стран проявили интерес к присоединению. Однако пул желающих постоянно разрастается. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал недавно сообщил, что интерес проявили уже 30 государств. Среди них, например, Бангладеш, Белоруссия, Зимбабве, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай. К слову, сейчас действует формат БРИКС+, в рамках которого на ежегодный саммит приглашаются дружественные страны в качестве наблюдателей. К примеру, на 14-й саммит БРИКС под председательством КНР в 2022 году были приглашены главы Аргентины, Египта, Ирана, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Малайзии, Сенегала, Таиланда и Узбекистана.

От Ирана до Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии заинтересованы и в присоединении к Банку развития стран БРИКС, к которому, к слову, можно подключиться до официального вхождения в само объединение . Банк действует с 2014 года как альтернатива Международному валютному фонду. При этом в 2015-м министры финансов и руководители центробанков «пятерки» начали консультации о создании многосторонней финансовой системы — аналога SWIFT, а в 2019 году было анонсировано создание платежной системы BRICS Pay. Сейчас на повестке дня создание единой валюты БРИКС, которая будет использоваться в международных расчетах между странами, входящими в объединение, как альтернатива доллару .

Фото: REUTERS/Aly Song

Присоединение Саудовской Аравии, по мнению экспертов, расширит горизонты Банка развития стран БРИКС — он сможет финансировать больше проектов в национальных валютах. Это укрепит внутренние рынки и обезопасит клиентов от риска колебаний курсов. Кроме того, это позволит снизить негативное влияние международных банков.

Как отметил в беседе с «Известиями» исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов, на Ближнем Востоке в целом сейчас есть тенденция к участию в незападных организациях типа ШОС и БРИКС — ранее Иран присоединился к ШОС, где Саудовская Аравия — партнер по диалогу. Туда же пытаются вступить Эмираты.

— В Эр-Рияде ищут новые механизмы после снижения влияния США в регионе, чтобы в будущем страховать риски от возможной конфронтации с Ираном . Прочные отношения с Китаем и Россией становятся для саудитов вариантом закрепить отношения с Ираном, — отметил эксперт.

Напомним, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Пекина договорились восстановить дипломатические отношения и возобновить работу посольств.

По словам эксперта, участие в БРИКС и Банке развития — интересная опция для ближневосточных стран, стремящихся выступать на альтернативных западным международных площадках для обсуждения мировых вопросов.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Луис Инасио Лула да Силва во время официальной встречи в ОАЭ, апрель 2023 года Фото: REUTERS/UAE Presidential Court/Ryan Carter

— В Эмираты недавно приезжал президент Бразилии Лула да Силва — этот визит, чуть ли не первый для бразильского лидера в ОАЭ, прошел с большой помпой, там подписали соглашение по климату — а это тема, которая традиционно поднимается Западом в разговоре с партнерами, — напомнил Адрианов.

Он добавил, что БРИКС сейчас стремится увеличивать свое влияние в мире, в том числе и в экономике, и Саудовская Аравия как важный игрок на Ближнем Востоке и крупнейший в мире экспортер нефти играет в этом большую роль . «С ее ресурсами на фоне мирового экономического кризиса Саудовская Аравия — это такой оазис, который к кризису остается устойчив. Присоединение к БРИКС, безусловно, укрепит экономически это объединение», — уверен эксперт.

Обсуждение общей валюты БРИКС идет на фоне тенденций, когда многие крупные страны задумываются о переходе на торговлю в национальных денежных единицах: к примеру, Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность расплачиваться за нефть в юанях, а Эмираты с Индией — в дирхамах и рупиях.

Шанс для Латинской Америки

По мнению старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Николая Иванова, вступление в БРИКС может стать для стран Латинской Америки шансом избавиться от экономической зависимости от Вашингтона.

— БРИКС с самого начала заявила о себе как организация, которая стремится к многополярности и не вырабатывает какие-то императивы, у нее нет какой-то структуры, а всё строится на принципе консенсуса . Но для Латинской Америки это плюс, потому что императивы всегда означают односторонние выгоды для какой-то из стран — участниц объединения, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

По его словам, БРИКС привлекает латиноамериканские страны как площадка для переговоров, а также дает возможность рассчитывать на финансовую помощь со стороны других участников объединения, что особенно важно для стран континента, находящихся в тяжелом экономическом положении.

— Аргентина пережила дефолт в 2020 году и до сих пор не может отойти от финансового кризиса. Показатели экономического развития падают, и участие в БРИКС, по мнению президента страны, может привести к укреплению экономики и началу развития. То же самое можно сказать о Венесуэле: участие в БРИКС позволило бы стране минимизировать воздействие от санкций и помочь в преодолении кризисных явлений , — добавил эксперт.

С расширением БРИКС мы наблюдаем такое явление, как «бриксализация» — в противовес глобализации, подчеркнул в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. По его словам, БРИКС объединяет те страны, которые отстаивают принцип укрепления национальной экономики, а не полагаются на транснациональные институты.

— К БРИКС так тянутся, потому что государство может обеспечить стабильность в эпоху глобальных кризисов. Если раньше БРИКС была клубом восходящих стран-гигантов, то сейчас к ним присоединяются их союзники — БРИКС обрастает периферией, которая укрепляет стабильность стран-основательниц , — заявил он.

При этом Пятаков отметил, что в БРИКС новых участников привлекает прежде всего возможность наращивать торговый обмен с Китаем и Индией, особенно это характерно для Латинской Америки, где КНР уже обогнала США по объему товарооборота со странами.

— Банк развития БРИКС — это прямая альтернатива транснациональным структурам, таким как МВФ и Всемирный банк . Китай мог бы облегчить ситуацию в Аргентине с ее внешним долгом — предоставить дополнительные займы. Это будет уже зависимость от Пекина, но она менее обременительна, чем зависимость от Международного валютного фонда, — считает эксперт.

По его мнению, стратегический перевес за Банком развития БРИКС, поскольку западные финансовые институты сейчас утрачивают свою роль и влияние в мире.