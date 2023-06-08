Кандидатская репутация: Россия поддерживает присоединение Эр-Рияда к БРИКС
Москва поддерживает вступление Саудовской Аравии в БРИКС. Об этом «Известиям» рассказали российские дипломатические источники. Впрочем, есть определенные критерии для новых кандидатов, которые должны быть выполнены, на них особо обращает внимание Китай, уточнили собеседники. В общей сложности на вхождение в БРИКС претендуют десятки стран. С чем связан такой всплеск интереса к объединению — в материале «Известий».
На пути к многополярности
Основанное в 2006 году объединение БРИКС, в которое сейчас входят Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР, привлекает всё больше желающих вступить в его ряды. В частности, как заявили «Известиям» российские дипломатические источники, Москва поддерживает кандидатуру Саудовской Аравии на присоединение к организации.
— Мы не видим препятствий для вступления в БРИКС такой крупной экономики, как Саудовская Аравия, — сказал один из собеседников.
По словам замглавы МИД РФ и шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова, Москва в целом не против расширения БРИКС, однако страны, желающие вступить в объединение, должны воздержаться от политики санкций против России.
Кроме того, есть ряд критериев, которым должны соответствовать страны, претендующие на вступление в БРИКС, и внимание на них в первую очередь обращает Пекин, отметил один из источников «Известий». Сейчас как раз по линии БРИКС разрабатывают единые требования к кандидатам.
Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосю, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на заседании совета министров иностранных дел стран — участниц БРИКС в Кейптауне, июнь 2023 года
Тем не менее официальный представитель МИД КНР Мао Нин недавно заявила, что Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует присоединение новых партнеров-единомышленников к большой семье. Так она, в частности, прокомментировала заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который подтвердил желание его страны присоединиться к БРИКС. Это объединение, по его мнению, формирует новый мировой порядок. Мао Нин констатировала, что Китай неизменно придерживается позиции, что БРИКС — это открытый и инклюзивный механизм, и поддерживает процесс его расширения.
В целом Москва не против присоединения к БРИКС и Ирана, а также Аргентины, которые еще в июне прошлого года подали заявки на вступление. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда назвал две страны достойными кандидатами, подчеркнув, что решение по вступлению Аргентины и Ирана в БРИКС будет приниматься с помощью консенсуса. К слову, президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее сказал, что его страна надеется на вступление в организацию уже в 2023 году. При этом не исключено, что некоторые из подавших заявку кандидатов будут приняты в состав БРИКС как раз во время предстоящего саммита, который в августе примет ЮАР.
От Ирана до Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии заинтересованы и в присоединении к Банку развития стран БРИКС, к которому, к слову, можно подключиться до официального вхождения в само объединение. Банк действует с 2014 года как альтернатива Международному валютному фонду. При этом в 2015-м министры финансов и руководители центробанков «пятерки» начали консультации о создании многосторонней финансовой системы — аналога SWIFT, а в 2019 году было анонсировано создание платежной системы BRICS Pay. Сейчас на повестке дня создание единой валюты БРИКС, которая будет использоваться в международных расчетах между странами, входящими в объединение, как альтернатива доллару.
Присоединение Саудовской Аравии, по мнению экспертов, расширит горизонты Банка развития стран БРИКС — он сможет финансировать больше проектов в национальных валютах. Это укрепит внутренние рынки и обезопасит клиентов от риска колебаний курсов. Кроме того, это позволит снизить негативное влияние международных банков.
Как отметил в беседе с «Известиями» исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов, на Ближнем Востоке в целом сейчас есть тенденция к участию в незападных организациях типа ШОС и БРИКС — ранее Иран присоединился к ШОС, где Саудовская Аравия — партнер по диалогу. Туда же пытаются вступить Эмираты.
— В Эр-Рияде ищут новые механизмы после снижения влияния США в регионе, чтобы в будущем страховать риски от возможной конфронтации с Ираном. Прочные отношения с Китаем и Россией становятся для саудитов вариантом закрепить отношения с Ираном, — отметил эксперт.
Напомним, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Пекина договорились восстановить дипломатические отношения и возобновить работу посольств.
По словам эксперта, участие в БРИКС и Банке развития — интересная опция для ближневосточных стран, стремящихся выступать на альтернативных западным международных площадках для обсуждения мировых вопросов.
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Луис Инасио Лула да Силва во время официальной встречи в ОАЭ, апрель 2023 года
— В Эмираты недавно приезжал президент Бразилии Лула да Силва — этот визит, чуть ли не первый для бразильского лидера в ОАЭ, прошел с большой помпой, там подписали соглашение по климату — а это тема, которая традиционно поднимается Западом в разговоре с партнерами, — напомнил Адрианов.
Он добавил, что БРИКС сейчас стремится увеличивать свое влияние в мире, в том числе и в экономике, и Саудовская Аравия как важный игрок на Ближнем Востоке и крупнейший в мире экспортер нефти играет в этом большую роль. «С ее ресурсами на фоне мирового экономического кризиса Саудовская Аравия — это такой оазис, который к кризису остается устойчив. Присоединение к БРИКС, безусловно, укрепит экономически это объединение», — уверен эксперт.
Обсуждение общей валюты БРИКС идет на фоне тенденций, когда многие крупные страны задумываются о переходе на торговлю в национальных денежных единицах: к примеру, Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность расплачиваться за нефть в юанях, а Эмираты с Индией — в дирхамах и рупиях.
Шанс для Латинской Америки
По мнению старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Николая Иванова, вступление в БРИКС может стать для стран Латинской Америки шансом избавиться от экономической зависимости от Вашингтона.
— БРИКС с самого начала заявила о себе как организация, которая стремится к многополярности и не вырабатывает какие-то императивы, у нее нет какой-то структуры, а всё строится на принципе консенсуса. Но для Латинской Америки это плюс, потому что императивы всегда означают односторонние выгоды для какой-то из стран — участниц объединения, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
По его словам, БРИКС привлекает латиноамериканские страны как площадка для переговоров, а также дает возможность рассчитывать на финансовую помощь со стороны других участников объединения, что особенно важно для стран континента, находящихся в тяжелом экономическом положении.
— Аргентина пережила дефолт в 2020 году и до сих пор не может отойти от финансового кризиса. Показатели экономического развития падают, и участие в БРИКС, по мнению президента страны, может привести к укреплению экономики и началу развития. То же самое можно сказать о Венесуэле: участие в БРИКС позволило бы стране минимизировать воздействие от санкций и помочь в преодолении кризисных явлений, — добавил эксперт.
С расширением БРИКС мы наблюдаем такое явление, как «бриксализация» — в противовес глобализации, подчеркнул в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. По его словам, БРИКС объединяет те страны, которые отстаивают принцип укрепления национальной экономики, а не полагаются на транснациональные институты.
— К БРИКС так тянутся, потому что государство может обеспечить стабильность в эпоху глобальных кризисов. Если раньше БРИКС была клубом восходящих стран-гигантов, то сейчас к ним присоединяются их союзники — БРИКС обрастает периферией, которая укрепляет стабильность стран-основательниц, — заявил он.
При этом Пятаков отметил, что в БРИКС новых участников привлекает прежде всего возможность наращивать торговый обмен с Китаем и Индией, особенно это характерно для Латинской Америки, где КНР уже обогнала США по объему товарооборота со странами.
— Банк развития БРИКС — это прямая альтернатива транснациональным структурам, таким как МВФ и Всемирный банк. Китай мог бы облегчить ситуацию в Аргентине с ее внешним долгом — предоставить дополнительные займы. Это будет уже зависимость от Пекина, но она менее обременительна, чем зависимость от Международного валютного фонда, — считает эксперт.
По его мнению, стратегический перевес за Банком развития БРИКС, поскольку западные финансовые институты сейчас утрачивают свою роль и влияние в мире.