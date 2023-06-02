Растяжимое принятие: страны БРИКС готовы к расширению

В ЮАР 1 июня прошло совещание глав МИД стран БРИКС , на котором обсуждался широкий круг тем — от вопросов расширения организации до украинского кризиса. Российский министр иностранных дел, в частности, раскритиковал Запад за политику шантажа в отношении третьих государств . Впрочем, он уверен, что именно сейчас формируется более справедливый международный порядок. О том, чем впечатлил Кейптаун и какие темы затронули политики, — в материале «Известий».

В первый день зимы

Южноафриканский Кейптаун, где проходит двухдневная министерская встреча стран — участниц БРИКС, будто специально в первый день лета (правда, для местных это первый день зимы) порадовал теплой погодой — до этого три дня подряд шли дожди.

При этом переговорный процесс шел в отеле с живописным видом на Столовую гору — главную достопримечательность города. Место было выбрано удачно — в перерывах между пресс-конференциями и многочисленными переговорами члены делегаций и журналисты любовались Атлантическим океаном и греющимися на солнце тюленями.

Встречи на высоком уровне проходили прямо в номерах отеля . Правда, не все организационные вопросы были решены на высочайшем уровне. В частности, у российских журналистов на таможне в аэропорту изъяли камеры, поэтому все съемки велись на телефоны, из-за чего представителей СМИ можно было порой спутать с туристами.

Заседание совета министров иностранных дел стран — участниц БРИКС в Кейптауне, ЮАР Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

На веранде в начале дня с журналистами пообщался замглавы МИД РФ и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. По его словам, Москва не против расширения БРИКС, однако не торопится называть имена конкретных кандидатов . При этом он подчеркнул: страны, желающие вступить в организацию, должны воздержаться от политики санкций против России. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос присоединения новых стран к БРИКС еще обсуждается.

Это касается и Саудовской Аравии, чей министр присутствует на встрече в статусе «друга БРИКС». Сергей Лавров 1 июня провел с ним двусторонние переговоры. К слову, помимо Саудовской Аравии в Кейптаун прибыли и делегации из Ирана и ОАЭ, пока еще не входящих в организацию.

Сергей Рябков также опроверг слухи о том, что 15-й саммит БРИКС, запланированный на конец августа в Йоханнесбурге, может пройти в Китае . Он назвал эти сообщения «вбросами» западной прессы, которая пытается вбить клин между Россией и ЮАР. При этом, как позже подтвердила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, приглашения были направлены всем участникам, в том числе Владимиру Путину.

В конце августа на саммите БРИКС как раз должно решиться, кого и каким образом примут в объединение . В частности, среди кандидатов на вступление называют такие страны, как Египет, Индонезию, Иран, Аргентину, Казахстан, Алжир, Турцию, Таиланд, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В ЮАР в целом поддерживают расширение БРИКС, воспринимая желание других стран присоединиться к организации как поддержку политического и экономического курса входящих в него государств . Подключение богатых на ресурсы стран, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ, позволит ослабить доллар и укрепить национальную экономику, считают некоторые местные эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее глава МИД ЮАР заявила, что страны БРИКС на саммите обсудят возможность создания единой валюты для взаиморасчетов в обход доллара. Одной из таких альтернатив мог бы стать юань.

Однако профессор НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Университета Квазулу-Натал Ирина Филатова в беседе с «Известиями» заявила, что дальнейшее расширение БРИКС, напротив, снизит экономическую роль ЮАР в объединении.

Украинское урегулирование

В центре внимания, помимо экономической повестки, разумеется, оказались и политические вопросы. Так, Сергей Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС, заметил, что «мир стремительно меняется прямо на наших глазах». И государства Азии, Африки и Латинской Америки укрепляют свои экономические позиции, добавил он. При этом министр раскритиковал Запад, который, по его мнению, зачастую прибегает к незаконным практикам на международной арене.

— Пока широко распространены проявления гегемонизма, односторонности, от этого страдают прежде всего глобальный Юг и глобальный Восток, Запад путем санкций и финансового шантажа упорно пытается влиять на выбор экономической модели и торговых партнеров суверенными государствами, ограничивая их возможности , — сказал он.

Тем не менее дипломат уверен: сейчас уходит в прошлое однополярный уклад, заточенный на создание привилегий для одной узкой группы стран путем навязывания всем остальным неких правил и стандартов. На этом фоне роль БРИКС должна только возрастать.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар принимают участие в пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне, ЮАР Фото: REUTERS/Nic Bothma

Тема украинского урегулирования не была главенствующей в повестке министерской встречи. Однако, как заявил перед заседанием посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, урегулирование обсуждается на площадке организации, и страны, входящие в нее, видят для себя возможность участвовать в мирных инициативах.

— БРИКС является той площадкой, где обсуждаются варианты мирного урегулирования на Украине. БРИКС исходит из положения, что все конфликты должны завершиться мирными переговорами, и чем быстрее, тем лучше , — сказал он.

Суклал напомнил, что три участника объединения — ЮАР, Китай и Бразилия — уже выступили с мирными планами по разрешению украинского кризиса. «Усилия будут продолжены. Консультации по поиску мирного урегулирования на Украине идут в различных форматах», — добавил он.

Ранее южноафриканский президент Сирил Рамафоса объявил об инициативе шести африканских стран (Уганда, Конго, Египет, ЮАР, Замбия и Сенегал) по урегулированию конфликта на Украине. 1 июня стало известно, что южноафриканский лидер направит своих представителей в страны G7.

— Я вновь направлю министра международных отношений и сотрудничества, министра торговли и конкуренции, министра финансов и министра в администрации президента в качестве своих посланников в страны G7 для разъяснения нашей миротворческой миссии и решения различных дипломатических вопросов, — уточнил он.

Полицейский пытается разогнать протестующих перед местом проведения встречи министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне, ЮАР Фото: REUTERS/Nic Bothma

Несмотря на то что украинской делегации не было на встрече БРИКС, перед отелем, где она проходила, в какой-то момент появилась группа активистов в вышиванках и с украинскими флагами, скандирующих лозунги. Местная полиция оттеснила их за ограждение, однако они провели там несколько часов на обочине, то затихая, то вновь распевая песни на украинском языке при появлении вблизи корреспондентов.

По словам местной журналистки ирано-индийского происхождения Вардах Уилкинсон, в ЮАР превалирует западное медийное освещение конфликта, и многим жителям страны не нравится навязанная повестка, которая игнорирует многие проблемы континента, привлекая повышенное внимание к теме Украины .

К слову, возможно, именно на этом фоне, Суклал подчеркнул: БРИКС должен заниматься и урегулированием других кризисов, которые не менее важны для Африки, включая противостояние в Судане и палестино-израильский конфликт.

Между Россией и США

Как отметила Ирина Филатова, правящая партия ЮАР пытается проводить нейтральную, равноудаленную политику, причем южноафриканское руководство ближе к России, чем к Украине.

— Сердце правящей партии Южной Африки принадлежит России, в стране масса пророссийских выступлений, на эту тему периодически высказывается лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, которого поддерживают 12% населения страны . Но есть и противоположная точка зрения. Был опрос, который якобы показал, что более 70% жителей не согласны с политикой правящей партии, выражающей поддержку России, — рассказала она.

Ирина Филатова подчеркнула: несмотря на нейтралитет в политике, экономически ЮАР сильно зависима от торговли с США и Европой, это ее традиционные партнеры.

Фото: Getty Images/UCG

— Потенциальные члены БРИКС ведь не будут содержать ЮАР — что-то дадут, но экономика ЮАР исторически связана с Америкой и Европой. Если ЮАР будет с ними ссориться, она потеряет миллиарды . Масштабы торговли с этими странами не сопоставимы с масштабами торговли с Россией. Но и американцы не будут без конца поддерживать правительство ЮАР, в Вашингтоне растет недовольство политикой правящей партии, — пояснила эксперт.

При этом и отказаться от поддержки России Претория не сможет — электоральная база правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) настроена пророссийски , считает Ирина Филатова. По ее словам, Претория постарается создать впечатление нейтральности, но неизвестно, насколько это удовлетворит Вашингтон.

К слову, дома в богатом районе Кейптауна, где и проходили встречи министров, принадлежат в основном американцам и европейцам, которые приезжают сюда перезимовать.