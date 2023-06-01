БРИКС-криг: что нужно знать о союзе пяти государств

Главы МИД стран БРИКС собрались 1 июня на саммит в столице ЮАР Кейптауне. Среди важных тем — перспективы расширения группы за счет нескольких ключевых стран в разных уголках планеты. Как изменится роль этого политического блока на мировой арене и кто хочет присоединиться к БРИКС — в материале «Известий».

Какие страны состоят в БРИКС

На сегодня БРИКС — это пять влиятельных стран на трех материках: Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Вместе они представляют более 40% населения Земли (а это свыше трех миллиардов человек) и четверть территории планеты. На страны БРИКС в 2021 году пришлась треть мирового ВВП, и есть все предпосылки считать, что цифра будет только расти. Минимум три страны (Россия, Индия и Китай) имеют ядерное оружие , а у Бразилии, по оценкам экспертов, оно может вскоре появиться. Входящие в БРИКС страны — влиятельные участники крупнейших международных и региональных объединений (ООН, G20, ВТО, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС и других). Наконец, ни один из участников БРИКС не присоединился к «войне санкций», развернутой коллективным Западом.

Все вместе уже сегодня делает БРИКС крупнейшей и наиболее мощной «внезападной» политической площадкой , способной противостоять слабеющей G7 (у которой менее 10% населения Земли, а суммарный ВВП которой в 2022 году уступил ВПП стран БРИКС). «Антизападная коалиция во главе с Россией и Китаем становится все более могущественной», — признала в прошлом году немецкая Die Welt.

Владимир Путин во время Делового форума представителей правительственных и бизнес-кругов, экспертов и отраслевых специалистов стран БРИКС в режиме видеоконференции, июнь 2022 года Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Китай сегодня — крупнейшая в мире экономика, а в последние дни и признанный дипломатический «примиритель», Индия — самая густонаселенная страна и третья по величине экономика мира (ВВП по ППС). Россия — крупнейшая по территории и богатая на ресурсы страна с крайней выгодным геополитическим положением, к тому же шестая экономика мира. Бразилия — крупнейшая страна Южной Америки, главный поставщик сахарного тростника и кофе, восьмая экономика мира. ЮАР — самая развитая страна Африки, один из главных в мире поставщиков платины и алмазов.

Кто хочет присоединиться к БРИКС

Заявки на вступление в блок в 2022 году подали Иран и Аргентина, за прошедший год планы присоединиться к союзу озвучили еще порядка 20 стран — важнейших региональных игроков на всех континентах. Среди них латиноамериканские Аргентина, Венесуэла, Уругвай и соседка США Мексика, африканские Алжир, Тунис, Судан и Сенегал, главные ближневосточные страны Турция и Саудовская Аравия и важнейшие южноазиатские государства Индонезия и Таиланд. Есть среди кандидатов и «проблемные» Афганистан, Сирия и Пакистан, которые получают шанс благодаря новой структуре обрести относительную политическую стабильность. Также среди желающих присоединиться партнеры по СНГ — Белоруссия и Казахстан.

Буровая установка для добычи нефти в провинции Неукен, Аргентина Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Расширение БРИКС обсудят на августовском саммите глав стран в ЮАР. Пока рабочими считают несколько сценариев: как разовое одобрение всех заявок, так и присоединение отдельных стран, заручившихся поддержкой от двух участников. Согласно последнему варианту, в 2023 году примут только пять стран: Аргентину, Египет, Индонезию, ОАЭ и Бангладеш. И хотя укрупнение организации может повлечь за собой определенные «болезни роста», присоединение новых участников приблизит её значимость к уровню G20, сделает голосом «глобального Юга».

В чем основная цель БРИКС

Первая коалиция — БРИК — появилась в 2001 году на основе заложенного Евгением Примаковым треугольника Россия—Китай—Индия. Первый саммит прошел в 2009 году, а в 2010 году к группе БРИК присоединилась ЮАР. И если поначалу объединение воспринималось как маловлиятельная региональная группа, то уже в 2022 году Bloomberg высказывал опасения, что очередной саммит БРИКС может принести чувствительный для Америки урон.

Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих сторон . Сегодня БРИКС — это не только мощная геоэкономическая, но и геополитическая площадка, страны которой стоят в авангарде нового «передела мира».

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Важнейшая цель группы — реформирование международной валютно-финансовой модели, включая создание более представительной, стабильной и предсказуемой системы международных резервных валют, а также реформа МВФ (что встречает неприкрытое сопротивление США). Активно обсуждается создание единой валюты для взаиморасчетов между участниками.

«Все страны группы выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу», — пояснил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«БРИКС приобрел очень важное значение в мире, и многие страны на разных континентах стремятся стать его частью», — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Ранее министр иностранных дел Наледи Пандор указала, что союз мог бы стать «преобразующим», представляя те страны, которые хотят играть определенную роль в мировых делах, обеспечивая выгоду Глобальному Югу.