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Вице-премьер Оверчук заявил о продолжении обсуждения создания единой валюты БРИКС

Зампред правительства РФ Оверчук: тема единой валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите в ЮАР
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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
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В рамках БРИКС идет обсуждение создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран объединения. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Госдуме 31 мая.

Вместе с тем он подчеркнул, что этот вопрос может обсуждаться на саммите объединения в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в августе.

Так, согласно проекту резервной валюты, она может быть использована между участниками объединения.

«Что касается перспектив валюты отдельных государств, которые входят в БРИКС, то эта идея сегодня находится на рассмотрении министерств финансов, центральных банков этого объединения. Этот вопрос требует детального экспертного осмысления», — отметил Оверчук.

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29 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Он напомнил, что «доллар полностью принадлежит США, и они могут делать с ним всё, что хотят».

До этого, 6 февраля, министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что в странах БРИКС может появиться единая валюта, в качестве которой может быть придумана наднациональная расчетная единица.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 января сообщил, что инициатива о создании валюты содружества нескольких государств будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.

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