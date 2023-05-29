Президент Бразилии заявил о мечте отказаться от доллара и создать валюту БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Об этом он заявил на пресс-конференции с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

«Я мечтаю о том, чтобы у нас была валюта, чтобы наши страны могли вести дела, не завися от доллара. <…> Недопустимо, чтобы мы были скованы в бизнесе», — цитирует главу Бразилии ABC News.

Он отметил, что отказ от доллара необходим потому, что «доллар полностью принадлежит США, и они могут делать с ним все, что хотят».

Ранее в этот день глава Венесуэлы выразил желание страны стать частью БРИКС, поскольку объединение формирует новый мировой порядок и теперь трансформируется в большой магнит для тех, «кто хочет иного мира, основанного именно на мире и кооперации».

Бразилия давно высказывает желание создать единую валюту БРИКС. Специалисты называют два основных фактора, побуждающих к поиску альтернативных решений для межгосударственных расчетов: присоединение к БРИКС новых стран и агрессивная экономическая политика Вашингтона.

23 мая финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал «Известиям», что считает удачным предложение «Росконгресса» сделать Новый банк развития альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС.

До этого, 28 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».