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Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС

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Фото: REUTERS/Gaby Oraa
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Венесуэла хотела бы быть частью сообщества стран БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. Об этом 29 мая заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Мадуро отметил, что БРИКС сформировалось из пяти могущественных стран и теперь трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет иного мира, основанного именно на мире и кооперации.

«Сколько уже новых заявок есть у БРИКС от других стран? Я читал, что больше 30. Если спросят Венесуэлу: «Желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС?» — Венесуэла ответит: «Да». Мы хотели бы сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики», — заявил он в разговоре с журналистами, который транслировался на его странице в Twitter.

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Ранее, 18 апреля, с рабочим визитом в Венесуэле побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем и с президентом Венесуэлы.

2 апреля Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу заметил, что идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Он заметил, что сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.

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