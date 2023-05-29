Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС
Венесуэла хотела бы быть частью сообщества стран БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок. Об этом 29 мая заявил президент страны Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Мадуро отметил, что БРИКС сформировалось из пяти могущественных стран и теперь трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет иного мира, основанного именно на мире и кооперации.
«Сколько уже новых заявок есть у БРИКС от других стран? Я читал, что больше 30. Если спросят Венесуэлу: «Желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС?» — Венесуэла ответит: «Да». Мы хотели бы сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики», — заявил он в разговоре с журналистами, который транслировался на его странице в Twitter.
Ранее, 18 апреля, с рабочим визитом в Венесуэле побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем и с президентом Венесуэлы.
2 апреля Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу заметил, что идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Он заметил, что сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира.
БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.