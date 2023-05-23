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Аналитик оценил идею сделать Новый банк развития альтернативой МВФ для стран БРИКС
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Аналитик оценил идею сделать Новый банк развития альтернативой МВФ для стран БРИКС

Эксперт Чеврычкин: идея сделать Новый банк развития альтернативой МВФ для БРИКС актуальна
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Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI
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Предложение «Росконгресса» сделать Новый банк развития альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС актуальное, считает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Об этом он рассказал «Известиям» 23 мая.

О такой идее говорится в докладе «Росконгресса» «Деколонизация энерготорговли — от доллара к нацвалютам», опубликованном на его сайте. Там уточняется, что одним из потенциальных вариантов взаимной торговли между участниками БРИКС могло бы стать использование энергетических кредитов (по аналогии со специальными правами заимствования (SDR) в МВФ). Платформой для обеспечения таких энергокредитов мог бы стать Новый банк развития. Мультивалютный характер подобного энергетического SDR позволил бы повысить его конвертацию и ликвидность, сообщается в документе.

Аналитик Чеврычкин подчеркнул, что наблюдающиеся тектонические сдвиги в геополитике сигнализируют зарождение тенденции на деглобализацию мировой финансовой системы.

«Последняя майская встреча стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) ярко демонстрирует единство стран-членов по сдерживанию России и Китая. В качестве средств используются различные виды ограничений вкупе с давлением на третьи страны для обеспечения функционирования санкций и блокировки их обхода. Полагаю, что на длинной дистанции эти меры уничтожат веру в транснациональную защиту прав собственности и сделают оружием глобальную финансовую систему. Последние события в мире способствуют ускорению процессов регионализации, созданию новых экономических союзов с собственными системами взаиморасчетов», — рассказал эксперт.

Аналитик назвал несколько факторов, которые являются поддержкой идеи создания финансового института стран БРИКС. Во-первых, он отметил, что в 2023 году на страны БРИКС будет приходиться 31,5% мирового ВВП, а на G7 — 30,7%.

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Также он обратил внимание на смещение баланса сил мировой торговли в сторону государств БРИКС.

«Согласно прогнозам Bloomberg, основанных на данных МВФ, к 2028 году страны БРИКС будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33%, а страны G7 — менее 28%», — уточнил Чеврычкин.

Кроме того, эксперт напомнил об обсуждении странами БРИКС возможности создания единой валюты для взаиморасчетов и об обсуждении вопроса расширения БРИКС за счет новых членов, среди которых Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Алжир, Египет и Бахрейн.

Еще один фактор — численность населения государств БРИКС, которая более чем в четыре раза превышает численность стран G7 и составляет более 40% общего количества людей на планете.

В заключение Чеврычкин добавил, что доля юаня в трансграничных платежах и поступлениях Китая выросла до рекордных 48% на конец апреля 2023-го с почти нуля в 2010 году, а доля доллара за тот же период снизилась до 47% с 83%.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

6 апреля директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань, уточнил он.

28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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