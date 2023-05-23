Танго вдвоем: Китай и Аргентина переходят на расчеты в национальных валютах

Правительства Китая и Аргентины подписали договор о расчетах в национальных валютах при товарных сделках . Благодаря договоренностям появилась возможность уйти от доллара США, считают эксперты. Объем сделок в месяц на текущий момент составляет порядка $1 млрд. Соглашение основано на своповой линии. Аргентина сможет расплачиваться за товары из Китая в юанях. Подробности — в материале «Известий».

Высокий потенциал

Соглашение между КНР и Аргентиной — еще один шаг в сторону уменьшения роли доллара и евро в качестве основных валют международной торговли, утверждает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— С Ираном Китай ведет такие операции уже давно. За прошедший год аналогичные договоренности достигнуты с Саудовской Аравией и Бразилией. Также и с рядом компаний в Европе КНР проводит расчеты в юанях, в частности с французской Total. Активно расширяется в последний год также и взаимная торговля в национальных валютах с Россией. Да, доля юаня всё еще существенно меньше, чем у американской и европейской валют, но она имеет высокий потенциал роста.

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По словам аналитика, для Китая это шаг отчасти вынужденный. Пример с заморозкой валютных резервов России показал, что в случае конфликта с Западом КНР, в тот момент свыше 90% резервов державшая в долларовых и евровых бумагах, очень уязвима.

— Быстро и без потерь переместить такие резервы в другие активы непросто, поэтому приходится жертвовать слабостью юаня как конкурентным преимуществом. Для Аргентины же данная сделка в свете огромного внешнего долга, номинированного в долларах, и превысившей 100% инфляции как раз выгодна, позволяя стабилизировать хотя бы часть внешней торговли.

В то же время, отмечает он, российская экономика существенно меньше китайской, но с партнерами у нас тоже профицит внешней торговли.

— В настоящий момент торговля в рублях ведется с рядом стран СНГ, Китаем, частью западных энергетических компаний. Прорабатывается вопрос о взаимной торговле в нацвалютах с Индией, — перечисляет Артем Шахурин.

Первая ласточка

Соглашение между Аргентиной и Китаем предусматривает обмен валютами этих стран по курсу, определенному центральными банками обеих стран, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Помимо частичной замены американского доллара в расчетах с Китаем эта практика может быть перенесена впоследствии и на торговлю Аргентины с другими странами. И отказ от мировой валюты может развиться по принципу снежного кома. К примеру, перейти на расчеты в гонконгских долларах, арабских дирхамах и российских рублях с другими контрагентами.

По предположению аналитика, своповая линия между этими странами позволит развивать торговлю прежде всего в юанях.

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— Аргентинский песо — слишком неустойчивая валюта, это показали частые и многочисленные кризисы. Отказ от долларовой зависимости, даже пока частичный, увеличит и конкурентоспособность Аргентины. Позже новую практику могут внедрить и прочие страны Латинской и даже Центральной Америки, что означает потерю влияния в этом регионе для Соединенных Штатов, — подытоживает Екатерина Косарева.

Шанс для рубля

Прямого влияния на рубль эти договоренности не окажут, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Но с увеличением числа соглашений о расчетах в нацвалютах между разными странами может возникнуть потенциал для расширения использования рубля в международных расчетах. Это может повысить его статус как резервной валюты.

По ее мнению, перспективы по расчетам в национальных валютах обещают быть обнадеживающими.

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— Большее число стран, отказывающихся от долларовых расчетов, способствует развитию многополярной мировой финансовой системы. Это может повысить стабильность мировой экономики, снизить риски финансовых кризисов и способствовать более эффективному использованию национальных ресурсов, — резюмирует Юлия Макаренко.

Не всё так позитивно

Соглашение выглядит довольно сомнительным, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Аргентинский песо — одна из самых волатильных и слабых валют в мире, которая знаменита резкими скачками, двойным курсом и странными решениями местного Центробанка. В то же время китайский регулятор исторически старался сделать так, чтобы юань не становился мировой валютой, поскольку это даст иностранцам рычаг для скупки китайских активов на внутреннем рынке в особенно важных для государства секторах вроде недвижимости.

По словам эксперта, Китай традиционно старается влиять на развивающиеся страны Африки, Азии и Южной Америки посредством инвестиций и Аргентина здесь не исключение.

— Тем не менее выгодность такого союза пока сомнительна, особенно если расчеты будут проходить в крайне волатильном и нестабильном песо. На мировые рынки валют такие объемы вряд ли окажут серьезное влияние, а доллар всё еще остается главной мировой трансакционной и резервной валютой.

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По мнению эксперта, частые в последнее время новости о создании неких валютных союзов или о переходе на расчеты в национальных валютах «звучат скорее как политический популизм, чем как реальный экономический проект».

— Разница между странами БРИКС или даже между Бразилией и Аргентиной слишком велика с экономической точки зрения, чтобы валютный союз работал эффективно. Региональные валюты остаются довольно волатильными в условиях ряда экономических проблем по всему миру и тоже не внушают надежды как трансакционные валюты для, например, энергетических рынков, в которых огромные объемы торгов. Даже незначительные изменения курса могут быть критичны для трейдеров, — заключает Андрей Маслов.

Чисто символически

С экономической точки зрения решение аргентинских властей имеет скорее символическое значение , полагает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Это очень слабо повлияет на какие-либо процессы, поскольку озвученная сумма составляет менее 1% от товарооборота Аргентины, притом что и размеры самой аргентинской экономики в мировых масштабах скромны.

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С другой стороны, оговаривается собеседник «Известий», тенденция к переходу на национальные валюты проявляется достаточно широко.

— Аргентина не первая и, очевидно, не последняя страна, которая рассматривает эту возможность. Постепенно, прежде всего за счет роста азиатских экономик, доля США и Евросоюза в мировой экономике и мировой торговле медленно, но снижается. Процесс, когда региональные валюты начинают играть всё большую роль, носит устойчивый характер. Как известно, до доллара основной мировой резервной валютой был фунт стерлингов. Смена лидерства заняла около 50 лет — с Первой мировой войны до второй половины 1960-х годов. Так что ждать сиюминутных результатов не стоит.

Новые тренды

Старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко объясняет случившееся несколькими причинами.

— Первый тренд для мировой экономики — это усиление процессов регионализации. Это проявляется в углублении двусторонних и трехсторонних, или многосторонних в рамках региональных соглашений, связей между странами. В этом случае страны-партнеры не зависят от других стран и не участвуют в процессе обмена товарами и услугами или в инвестиционной активности. Они взаимодействуют, основываясь на расчетах в национальных валютах. Своп-сделки минимизируют риски, в некотором роде хеджируют их. В частности, для Китая это важная стратегия, учитывая структуру экономики и волатильность национальной валюты Аргентины, — говорит она.

Вторая причина, по мнению собеседницы издания, заключается в ускорении процессов дедолларизации, что снижает значимость доллара в мировой финансовой системе — в частности, в международной торговле и иностранных инвестициях. Кроме того, свою роль играет деглобализация.

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— Мы наблюдаем сближение двух отдельных экономик без участия других участников рынка, в частности без участия США, — продолжает она. — Это двусторонние контракты, которые способствуют росту торговых и инвестиционных потоков между определенными странами (или группами стран), — считает Ксения Бондаренко.

Что касается своп-контрактов, то помимо популярности во всем мире, отмечает специалист, чаще всего они заключаются на уровне компаний, а не стран.

— Компании по всему миру широко используют свопы, поскольку, во-первых, они позволяют хеджировать риски. Во-вторых, иногда вы не можете приобрести некоторые товары, или услуги, или активы в странах даже за доллары США. Например, гособлигации Анголы. Через несколько лет при погашении гособлигации курс ангольской кванзы может измениться, и инвестор может получить убыток. В этом контексте вы хеджируете валютный риск через свопы, то есть заключаете договор о том, что через определенный период вы обменяете валюту по определенному курсу. Таким образом, вы избавляетесь от валютного риска.

Заключение своп-соглашения в торговле национальными валютами на уровне правительств двух стран — это существенный шаг в сторону дедолларизации и упрощения взаиморасчетов, реального ухода от использования доллара США, подводит итоги Ксения Бондаренко.

Беспроигрышная стратегия

Экономика Аргентины пережила девять дефолтов и, вероятно, идет к десятому, напоминает о положении этой страны начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— Их экономика в условиях хронического дефолта не в состоянии стимулировать инвестиции. Местный песо с 2002 года подешевел к доллару в 60 раз и продолжает падать, так как внешний долг после каждого дефолта продолжает расти и остается в долларах.

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В свою очередь, подчеркивает эксперт, и Китай является главным держателем госдолга США.

— Поэтому обе страны, переходя на расчет между собой, никак не снижают зависимость от доллара, а приходят к более упрощенной схеме взаиморасчетов. Это удобно для Аргентины, импортирующей более 20% продукции из Китая, и выгодно для Китая, который расширяет экспансию национальной валюты в мировой торговле.

С точки зрения Спартака Соболева, чем больше стран будет принимать юань в взаиморасчетах, тем быстрее китайская валюта перейдет к плавающему курсу.