Не штатная ситуация: будет ли дефолт в США действительно опасным

В США приближается дедлайн повышения потолка долга, за которым маячит технический дефолт крупнейшей экономики мира. В случае, если конгресс не примет решения об увеличении предела заимствований, сейчас составляющего $31,4 трлн, уже с начала июня государство может столкнуться с невозможностью исполнять все свои финансовые обязательства. Хотя шансы на дефолт по-прежнему крайне малы, они всё же намного выше, чем в предыдущих подобных случаях, и полностью исключать такую вероятность нельзя. О том, чем грозит США и всему миру отказ платить по долгам, разбирались «Известия».

Раскол в конгрессе

Суть конфликта вокруг долга состоит в том, что конгресс постоянно устанавливает потолок заимствований, повышая его при необходимости. С начала года было ясно, что из-за более высокого дефицита бюджета в 2020–2022 годах очередной предел заимствований для правительства США уже близко. Большинство в нижней палате представителей принадлежит республиканцам, они готовы повысить потолок только в ответ на значительное снижение бюджетных расходов со стороны администрации. На это в свою очередь не готовы пойти контролирующие Белый дом и сенат демократы. Конфликт длится уже несколько месяцев и в ближайшие недели выходит на финишную прямую.

На тему дефолта выступили уже практически все крупные политики и лица, принимающие решения. Так, президент Джо Байден заявил, что если США объявят дефолт по долгам, то «весь мир окажется в беде». По его словам, экономика США попадет в рецессию, а международная репутация будет разрушена. Из-за паники на рынке облигаций вырастут ставки по большинству кредитов, включая ипотеку, автомобильные займы и проценты по кредитным картам.

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Официально Белый дом выступил с более конкретными цифрами. По оценке администрации президента США, кратковременный технический дефолт приведет к потере 0,6% ВВП и 500 тыс. рабочих мест. А если ситуация с невыплатами затянется, ВВП может рухнуть на 8%, а число исчезнувших рабочих мест будет исчисляться 8 млн.

С апокалиптическими предсказаниями выступила и Джанет Йеллен. По словам американского министра финансов, дефолт будет означать «экономическую и финансовую катастрофу». Более того, он запустит глобальный экономический спад. Она считает, что для долгосрочного решения проблемы в идеале нужно создать такую систему, при которой правительству вообще не следует обращаться в конгресс за повышением потолка, а заимствовать строго в соответствии со своими нуждами.

Еще в январе некоторые представители администрации Байдена и конгрессмены от Демократической партии предлагали достаточно оригинальную идею начеканить монет на триллион долларов, которые следует разместить в хранилищах Федеральной резервной системы (ФРС). Из этой суммы при необходимости можно брать деньги на текущие нужды. В самой ФРС, которая, по мнению Йеллен, на такое не пойдет, от комментариев по данному вопросу уклонились.

По проторенной тропе

В целом дебаты вокруг потолка долга и угрозы дефолта для США — вещь практически обыденная. В прошлом десятилетии дважды (в 2011 и 2013 годах) Америка была на грани дефолта из-за того, что контролируемый республиканцами конгресс отказывался повышать пределы заимствований для администрации Барака Обамы. Ситуация не новая, и страха по идее, вызывать не должна. Но есть и ряд отличий от прошлого состояния дел, главное из которых состоит куда в более острой политической поляризации в Вашингтоне.

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Дело в том, что не все американцы считают, что потолок надо повышать любой ценой. Дональд Трамп, который вновь становится самым популярным американским политиком (своего рода теневым президентом по аналогии с теневым премьером в Великобритании), считает, что дефолт — вполне допустимое решение. По его мнению, это лучше, чем до бесконечности наращивать национальные долги. С ним согласны и большинство (55%) членов Республиканской партии, а среди независимых избирателей мнения поделились практически поровну. Лишь избиратели-демократы (62%) уверены в необходимости повысить потолок вне зависимости от решений по бюджету. Поляризация таких масштабов прекрасно ощущается рынком.

Возможные последствия дефолта

Стоимость страховки от дефолта США с января пошла вверх. Кредитные дефолтные свопы достигли 170 базовых пунктов. Иными словами, вероятность дефолта страны рынок оценивает в 1,7%. На первый взгляд немного, но это в девять раз больше, чем до начала переговоров по потолку долга. Показатель в разы превышает аналоги у таких стран, как Бразилия, Греция и Мексика , таким образом соответствуя уровням не самых крепких развивающихся экономик.

Кроме того, 170 с лишним базовых пунктов — исторический максимум , существенно больше, чем в 2011 и 2013 годах, когда переговоры вокруг долгового потолка также не сдвигались с мертвой точки до самого последнего момента. В случае, если дефолт всё же состоится, доходность этих инструментов превысит 2400% — ничего даже сколько-нибудь близкого по потенциальной выгоде на рынке нет.

— На мой взгляд, всё-таки дефолт не будет допущен, — считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. — Уж слишком серьезные последствия будут для экономики США. В первую очередь дефолт грозит кризисом доверия: сейчас американские казначейские обязательства (трежерис), да и доллар в чистом виде — универсальные безрисковые активы, универсальный эквивалент ценности.

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По его словам, потенциальный дефолт приведет к тому, что инвесторам придется критически переосмыслить фокус своих вложений, и это сильнейшим образом ударит по фондовому рынку — как по облигациям, так и по акциям, причем неприятности затронут всех участников мировой экономики, но в выигрыше могут оказаться развитые страны, представляющие «естественную альтернативу» США.

— Что касается развивающихся рынков, думаю, они потеряют даже больше: рискованные активы теряют больше в кризисные моменты, так как деньги уходят в менее рискованные зоны. Скорее всего, определенный приток капитала получат прочие развитые рынки, что сместит фокус инвестиций с США, — полагает эксперт.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов считает, что дефолта по государственным обязательствам США удастся избежать. Но он также задается вопросом: что произойдет, если Америка всё же его объявит?

— В первую очередь автоматом сократятся государственные расходы: это негативно как для экономики США в целом (доля госрасходов в ВВП страны — 37%), так и для отдельных отраслей, где велика доля госзаказов (например, в оборонке). Далее вырастут доходности краткосрочных казначейских векселей T-notes, что отчасти уже произошло. Это усугубит проблемы в банковском секторе США, замедлит кредитование, что вновь негативно для экономики, а ухудшение последней чревато падением цен на сырье (нефть, металлы) , — прогнозирует собеседник.

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Он добавил, что доходности долгосрочных гособлигаций (T-bills) также умеренно вырастут, что окажет давление на рынок акций США. Кроме того, снизится курс доллара, что, впрочем, позитивно для американских компаний-экспортеров.

По его словам, эффект кризиса государственных финансов США на Россию будет неоднозначным.

— Потенциальный дефолт окажет умеренно негативное влияние на рубль: с одной стороны, ослабление доллара поддержит рубль, но падение цен на сырьевые товары окажет на российскую валюту давление. Для курса юаня дефолт в США умеренно позитивен, — заключил Игорь Герасимов.