Приступ краха: как отразится на экономике крупнейший с 2008-го дефолт банка США

Крах главного банка Кремниевой долины — Silicon Valley Bank (SVB) — может стать первым в цепочке дефолтов региональных кредитных организаций США. Однако проблемы у других крупных игроков вряд ли начнутся в ближайшее время, полагают опрошенные «Известиями» экономисты. Вечером 10 марта в Калифорнии закрылся банк, который обслуживал венчурных предпринимателей. Финансовые сложности у него начались из-за подешевевших облигаций — а это стало следствием увеличения ставки ФРС до 4,5–5%. Усугубить ситуацию в финансовом секторе способно дальнейшее ужесточение монетарной политики, говорят эксперты.

Переоцененные бумаги

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (CDFPI) закрыл Silicon Valley Bank 10 марта, говорится в официальном сообщении на сайте департамента. Многими клиентами финансовой организации были фонды венчурного капитала и стартапы из Кремниевой долины, сообщила Financial Times. По состоянию на 31 декабря 2022 года, общий объем активов SVB составлял примерно $209 млрд и около $175,4 млрд депозитов.

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Это самый большой закрывшийся в США банк со времен финансового кризиса 2008 года, отметило Reuters. Тогда крах потерпел Washington Mutual — это и спровоцировало мировой кризис. В последний раз департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии объявлял о дефолте финансовой организации более двух лет назад — в октябре 2020 года. Тогда закрылся Almena State Bank со штаб-квартирой в Канзасе.

Временным управляющим банка назначена Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), отмечается в официальном сообщении. Все застрахованные вкладчики получат доступ к депозитам в понедельник, 13 марта, а незастрахованным будут выплачены авансовые дивиденды. Остальная часть средств будет возвращаться по мере распродажи имущества организации. При этом клиенты, получившие кредиты, должны продолжать производить свои платежи в обычном режиме, подчеркивается в сообщении регулятора.

В США под страховку попадают депозиты на сумму до $250 тыс. Объем средств на счетах SVB, не попавших под защиту, пока не определен. Как отмечает Financial Times, большинство клиентов держали в организации активы больше порогового значения.

Причиной краха SVB послужило то, что клиенты поспешили забрать со счетов $42 млрд всего за один день, а торги акциями были приостановлены после их падения на 66%, отметило Reuters. При этом банку не удалось в срочном порядке привлечь достаточно капитала для выплаты вкладчикам.

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Проблема в том, что финансовая организация держала крупную сумму денег — $91 млрд — в ценных бумагах с длительным сроком погашения: в ипотечных облигациях и казначейских облигациях США, поясняет Financial Times. Когда они были куплены, базовая ставка в стране находилась на низком уровне: с марта 2020-го она составляет 0–0,25%. Однако за последний год Федеральная резервная система (ФРС) на фоне опережающей инфляции подняла показатель до диапазона 4,5–5%.

Теперь ценные бумаги, доходность которых была привязана к низкой ставке, стоят дешевле, потому что новые облигации можно купить уже с более высокими процентами к выплатам. По оценкам Financial Times, портфель SVB потерял в цене $15 млрд.

Системная причина

— Американские банки учитывают стоимость облигаций по двум методам: mark to market (MTM), т.е. по текущей рыночной цене; и held-to-maturity (HTM), т.е. удерживаемые до погашения. Первая категория оценивается по текущей рыночной цене, а вторая — по цене приобретения (притом что продать их в конкретный момент можно только значительно дешевле). Облигаций из второй категории у финансовых организаций существенно больше. При их продаже до срока погашения могут возникнуть колоссальные убытки, — пояснил «Известиям» аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов.

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Кроме того, агрессивная политика ФРС привела к ухудшению финансовых условий для стартапов, с которыми работала кредитная организация, добавили в Reuters. Когда в стране высокие ставки, инвесторам выгоднее и безопаснее класть деньги на депозит, чем инвестировать в запуск новых проектов.

Финансовые трудности SVB не первые в финансовом секторе США в 2023 году, отметил Игорь Герасимов. Ранее проблемы обнаружились у «криптобанка» Silvergate — впрочем, он существенно меньше, чем SVB, обслуживавший венчурную среду Кремниевой долины.

— Ситуация потенциально негативна для других региональных банков среднего размера. Пока рынок оценивает вероятность «заражения» риском для крупных игроков как невысокую (хотя у Bank of America, по нашим наблюдениям, относительно большая доля HTM-бондов (которые оцениваются по стоимости их покупки, а не по рыночной), — добавил Игорь Герасимов.

Вместе с тем, по его словам, акции крупнейшего банка США — JPMorgan Chase — выросли после пятничного падения котировок всего сектора. Сейчас возможно укрепление рыночной доли JPMorgan за счет перетока средств из региональных финансовых организаций со стороны паникующих вкладчиков.

Следовательно, основной риск сейчас сконцентрирован скорее в акциях региональных банков, таких как First Republic Bank и Signature Bank. Потенциальные проблемы могут начаться у Charles Schwab, где также имеется портфель относительно долгосрочных облигаций, отметил Игорь Герасимов. Из крупных международных игроков в последнее время наблюдались сложности у Credit Suisse.

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— SVB специфический банк, который ориентировался на венчурные инвестиции, и его крах вряд ли станет спусковым крючком для начала финансового кризиса в США, полагает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Однако его падение произошло неслучайно: глубинная причина заключается в росте ставок. Поскольку ФРС планирует ужесточать монетарную политику, то есть действие этого фактора будет усугубляться, очередные дефолты в странах Запада будут происходить, ожидает экономист. И хотя совсем скоро финансового кризиса ждать не стоит, его начало, вероятно, лишь вопрос времени, добавил эксперт.

При этом если кризис начнется в США, со временем он распространится и на весь мир, поскольку западные страны — потребитель товаров и услуг со всех точек земного шара, в том числе из стран БРИКС, считает Максим Чирков. Вместе с тем, по его словам, в условиях санкций кризис наступит неизбежно и начнется он именно с финансового сектора.