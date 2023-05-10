Байден предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США

Возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки обернется проблемами для всего мира. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден в среду, 10 мая.

«Если мы объявим дефолт из-за своего долга, весь мир окажется в беде», — сказал Байден, чьи слова приводит газета The Hill.

Он также отметил, что риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами. При этом Байден предупредил о таких его последствиях, как более высокие процентные ставки по кредитам, задержка выплат по социальному обеспечению и ветеранам, а также потеря работы для многих граждан США.

«Наша экономика погрузится в рецессию, и наша международная репутация будет сильно подорвана. Мы не должны даже говорить об этой ситуации», — подытожил американский президент.

Ранее в этот же день кандидат экономических наук Владимир Григорьев отметил, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, но можно предположить, что республиканцы пойдут на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и свалить демократов.

До этого, 9 мая, американский лидер заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для американской экономики.

7 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американскую экономику могут ждать серьезные последствия, если американский конгресс не повысит потолок госдолга. Йеллен отметила, что если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет».

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.