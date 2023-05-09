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Глава минфина США предупредила о риске экономического хаоса в стране

Глава минфина США Йеллен: Байдену придется принять меры, если потолок госдолга не поднимут
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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger/File Photo
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Экономику США могут ждать серьезные последствия, если американский конгресс не повысит потолок госдолга. Об этом 7 мая заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News.

По ее словам, глава государства Джо Байден может воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции законодательного органа, однако это может привести к кризису в стране.

Йеллен считает, что если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет».

«Будь то платежи процентов по долгу или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования — у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств. И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос», — отметила глава ведомства.

В четвертом разделе 14-й поправки Конституции США указано, что состоятельность госдолга страны не должна ставиться под сомнение. Этот раздел может позволить Байдену решить вопрос государственного долга без согласования с законодательным органом.

Повышение потолка госдолга позволит американскому минфину привлекать средства на оплату ранее одобренных конгрессом программ.

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В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

1 мая Йеллен сообщила, что страна может исчерпать бюджет в связи с достижением потолка госдолга уже к 1 июня. Глава минфина призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга.

2 мая в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

До этого, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.

19 апреля американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

17 апреля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.

За день до этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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