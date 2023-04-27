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Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Палата представителей конгресса США 26 апреля приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Трансляцию итогов голосования вел 26 апреля телеканал C-SPAN.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на $1,5 трлн. Документ предусматривает экономию в размере более $4,5 трлн. Также им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. В случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

По результатам голосования 217 конгрессменов выступили за принятие проекта закона, в то время как 215 членов палаты представителей были против. Теперь законопроект будет рассмотрен в контролируемом демократами сенате.

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Ранее, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.

19 апреля американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

17 апреля директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.

За день до этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

До этого, 2 февраля, Джо Байден отказался вести переговоры о повышении госдолга, настояв, что конгресс должен принять решение без каких-либо условий. В тот же день спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не допустит повышения госдолга без реформы госрасходов. Он указал на то, что повышение госдолга должно сопровождаться «изменением поведения» в отношении бюджетных трат.

В октябре госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн. На 3 октября совокупный долг страны превышал $31 трлн, из которых свыше $24 трлн приходилось на частных лиц. Кроме того, $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.

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