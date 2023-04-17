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Инвестор назвал запредельной долговую нагрузку США

Инвестор Шостак заявил, что долговая нагрузка США приближается к запредельной
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Ситуация с госдолгом США приведет к обесцениванию доллара, заявил 17 апреля ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). Сейчас долговая нагрузка США приближается к запредельной.

«Согласно Международному валютному фонду, при текущих темпах заимствований уровень долга может достичь 135% ВВП в 2026 году, а не не в 2028 году. Долговая нагрузка США приближается к запредельной в абсолютном выражении, что грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие», — сказал Шостак.

По его словам, реализация инфраструктурных проектов США требует серьезных вложений. Инвестор усомнился в возможности властей производить расходы на обновление объектов, в том числе мостов, магистралей, которые были построены еще в 1930-е годы. Также он обратил внимание на увеличение оборонного бюджета.

Показатели задолженности США и объем выплат по процентам заимствований серьезно отличаются. Одно лишь обслуживание процентов по долгу в 2022 году составило $475 млрд. Данный показатель должен вырасти до $1,4 трлн к 2033 году, добавил эксперт.

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Ранее в этот день глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард допустила, что с большой долей вероятности, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала демократов и республиканцев задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

При этом 12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

Как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров 14 апреля, тенденция отхода от использования доллара во взаимных расчетах в мировой торговле неизбежна.

Между тем еще 15 февраля в бюджетном управлении американского конгресса предупредили, что без увеличения потолка внешнего долга США в стране может начаться дефолт в период между июлем и сентябрем текущего года.

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