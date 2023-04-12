МВФ допустил увеличение госдолга США

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал увеличение государственного долга США до 122,2% ВВП. Об этом говорится в докладе организации.

Отмечается, что уровень госдолга продолжит расти. Согласно прогнозу, в 2024 году он вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

По итогам прошлого года, государственный долг Соединенных Штатов равен 121,7% ВВП.

Ранее, 22 марта, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США ждет экономическая и финансовая катастрофа в случае, если конгресс не согласует повышение потолка госдолга. По ее словам, еще одним неутешительным последствием станет потеря доверия мировой арены к Соединенным Штатам как к самой безопасной стране и к национальной валюте.

15 февраля в бюджетном управлении американского конгресса предупредили, что без увеличения потолка внешнего долга США в стране может начаться дефолт в период между июлем и сентябрем текущего года.

На следующий день американский лидер Джо Байден во время выступления пообещал, что не допустит дефолта в США. Он также обвинил республиканцев в попытке взять экономику страны «в заложники». Американский лидер подчеркнул, что объявление дефолта в стране было бы катастрофой для США.

2 февраля стало известно, что Джо Байден отказался вести переговоры о повышении госдолга, настояв, что конгресс должен принять решение без каких-либо условий. В тот же день спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не допустит повышения госдолга без реформы госрасходов. Он указал на то, что повышение госдолга должно сопровождаться «изменением поведения» в отношении бюджетных трат.

В октябре госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн. На 3 октября совокупный долг страны превышал $31 трлн, из которых свыше $24 трлн приходилось на частных лиц. Кроме того, $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.