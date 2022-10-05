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Госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн

Минфин США: госдолг составил $31 трлн
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jim West
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Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил $31 трлн, что является рекордным показателем для страны. Об этом стало известно из данных американского минфина.

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Согласно результатам, на 3 октября совокупный долг страны превышает $31 трлн, из которых свыше $24 трлн приходится на частные лица. Кроме того, $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.

В публикации газеты The New York Times говорится, что столь низкие показатели происходят в «неподходящий момент», так как исторически низкие процентные ставки заменяются более высокими затратами по займам, потому что Федеральная резервная система (ФРС) пытается бороться с быстрой инфляцией.

В итоге, как отмечается, «более высокие ставки делают обслуживание американского долга более дорогостоящим» в долгосрочной перспективе.

Аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева 27 сентября заявила «Известиям», что повышение ставок и рост доллара до исторических максимумов создают проблемы в обслуживании долга стран, у которых есть кредиты в долларах, обслуживание долга становится неприемлемо дорогим. При этом Беляева уточнила, что опасна именно скорость наращивания ставки, поскольку к ней привязана доходность по гособлигациям.

Обозреватель Шэн Вэнь китайского издания Global Times 25 сентября выразил мнение, что очередное повышение ФРС США ключевой ставки в попытке остановить инфляцию в стране может негативно сказаться на мировой экономике в ближайшем будущем. Он отметил, что увеличивается число экономистов, выступающих против таких решений ФРС. Обозреватель подчеркнул, что на этом фоне обесцениваются основные мировые валюты, включая евро, британский фунт, японскую иену, индийскую рупию и китайский юань, по отношению к доллару США.

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