Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала бездоказательными обвинения в кибератаках от ФРГ
Спорт
США выступили против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на ОИ-2024
Мир
Шольц отказался высказывать предположения о виновниках диверсий на СП
Мир
Байден потребовал повысить потолок госдолга США без условий
Мир
Швейцария заявила об отсутствии запросов на поставки танков Leopard
Мир
В США предрекли крах карьеры Шольца из-за решений по Украине
Мир
Путин указал на факты продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины
Экономика
Правительство РФ одобрило перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли
Мир
Украинских военных начнут обучать работе на Leopard 2 на следующей неделе
Мир
На Украине пообещали не использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ
Мир
Число увольнений в компаниях США в январе стало максимальным с 2009 года
Мир
Сербские депутаты подрались во время выступления Вучича в парламенте

Байден потребовал повысить потолок госдолга США без условий

Президент США Байден потребовал повысить потолок госдолга без условий
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден отказался вести переговоры о повышении государственного долга, настояв на том, что конгресс должен сделать это без каких-либо условий. Об этом сообщила журналистам в четверг, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это должно быть сделано без условий. Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно что-то обсуждать», — сказала Жан-Пьер, добавив, что в Белом доме считают это «обязанностью конгресса».

Эффект бабочки: инвесторы распродают госдолг США
Высокая инфляция и отрицательные доходности трежерис вынуждают держателей американских госбумаг избавляться от этих активов

Она отметила также, что, несмотря на это, американский лидер готов обсуждать с конгрессом сокращение бюджетного дефицита.

Ранее в тот же день спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не допустит повышения госдолга без реформы госрасходов. Он указал на то, что повышение госдолга должно сопровождаться «изменением поведения» в отношении бюджетных трат.

За день до этого Белый дом сообщил, что Байден и Маккарти во время встречи обсудили вопросы, касающиеся потолка государственного долга. Отмечалось, что в ходе разговора президент США «ясно дал понять, что, как подтвердили и лидеры обеих партий в конгрессе, их общий долг — не допустить беспрецедентного и экономически катастрофического дефолта».

При этом отмечалось, что американский лидер приветствует отдельные дискуссии с лидерами конгресса о том, как сократить дефицит и контролировать государственный долг, продолжая при этом развивать экономику.

Маккарти по итогам встречи с Байденом назвал государственный долг главной угрозой для США. Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. Однако в стране существуют проблемы с расходами.

Ранее, 28 января, глава американского минфина Джанет Йеллен предупредила, что риск дефолта в США становится всё более и более реальным. По ее словам, в случае наступления дефолта страну будет ждать катастрофа, потому что после дефолта США могут настигнуть растущая по спирали рецессия и финансовый кризис.

19 января Йеллен сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023