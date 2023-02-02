Байден потребовал повысить потолок госдолга США без условий

Президент США Джо Байден отказался вести переговоры о повышении государственного долга, настояв на том, что конгресс должен сделать это без каких-либо условий. Об этом сообщила журналистам в четверг, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это должно быть сделано без условий. Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно что-то обсуждать», — сказала Жан-Пьер, добавив, что в Белом доме считают это «обязанностью конгресса».

Она отметила также, что, несмотря на это, американский лидер готов обсуждать с конгрессом сокращение бюджетного дефицита.

Ранее в тот же день спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не допустит повышения госдолга без реформы госрасходов. Он указал на то, что повышение госдолга должно сопровождаться «изменением поведения» в отношении бюджетных трат.

За день до этого Белый дом сообщил, что Байден и Маккарти во время встречи обсудили вопросы, касающиеся потолка государственного долга. Отмечалось, что в ходе разговора президент США «ясно дал понять, что, как подтвердили и лидеры обеих партий в конгрессе, их общий долг — не допустить беспрецедентного и экономически катастрофического дефолта».

При этом отмечалось, что американский лидер приветствует отдельные дискуссии с лидерами конгресса о том, как сократить дефицит и контролировать государственный долг, продолжая при этом развивать экономику.

Маккарти по итогам встречи с Байденом назвал государственный долг главной угрозой для США. Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. Однако в стране существуют проблемы с расходами.

Ранее, 28 января, глава американского минфина Джанет Йеллен предупредила, что риск дефолта в США становится всё более и более реальным. По ее словам, в случае наступления дефолта страну будет ждать катастрофа, потому что после дефолта США могут настигнуть растущая по спирали рецессия и финансовый кризис.

19 января Йеллен сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.