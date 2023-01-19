Глава минфина США заявила о принятии чрезвычайных мер для избежания дефолта

Министерство финансов США задействовало чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Об этом 19 января в письме членам конгресса заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

«Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас о чрезвычайных мерах, которые минфин США начал принимать сегодня», — написала она.

Ранее в этот день суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.

12 января директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил, что в США наблюдается переход к замедлению экономики, в то время как в Европе базовым сценарием в настоящее время является стагфляция.

В тот же день Йеллен допустила, что в 2023 году в США может начаться рецессия. По мнению главы американского минфина, рецессия точно не станет решением проблемы инфляции в США. При этом она отметила высокие темпы, с которыми США вышли из пандемийного кризиса. Отдельно она обратила внимание на рост занятости в стране.

В октябре 2022 года госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн. На 3 октября совокупный долг страны превышал $31 трлн, из которых свыше $24 трлн приходилось на частных лиц. Кроме того, $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.