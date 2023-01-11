Деньги на дне галлона: зачем США вскрыли стратегические нефтяные запасы

Тема стратегических нефтяных резервов США стала одной из важнейших в американских медиа в 2022 году. В марте администрация Джозефа Байдена заявила об изъятии из запасов 180 млн баррелей для стабилизации внутренних цен, что вызвало волну возмущения со стороны республиканцев. В начале 2023-го было объявлено о намерении правительства вернуть резервы к исходным значениям. Какую функцию для США выполняют нефтяные запасы и что побудило их вскрыть — разбирались «Известия» .

На всякий случай

Стратегические резервы нефти (SPR) были созданы в 1975 году на фоне крупнейшего в ХХ веке энергетического кризиса. Двумя годами ранее ОАПЕК (Организация арабских стран — экспортеров нефти), а также Египет и Сирия ввели эмбарго на поставку топлива в США и ряд других стран, поддержавших Израиль в войне Судного дня. Последствия этого решения растянулись на десятилетия и имели глобальный масштаб.

Цена на нефть выросла в четыре раза, а американский нефтяной импорт — в шесть раз. SPR должны были создать подушку безопасности для национальной экономики и страховать США от подобного рода катаклизмов, будь то политические решения или стихийные бедствия. Так оно и происходило. Хранилища с момента создания «распечатывались» больше 20 раз. В большинстве случаев это было связано с преодолением последствий природных катастроф и однажды — в связи с военными действиями (операция «Буря в пустыне» в 1990–1991 годах).

Деньги на дне галлона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Торможение роста внутренних цен в этот перечень первоначально не входило. Использование стратегических запасов не по прямому назначению, а с целью влияния на рынок — политическое решение, и к нему уже прибегали в прошлом. В 2011 году это сделал Барак Обама, в 2017-м Дональд Трамп и вовсе предлагал продать до половины всех объемов. В конце декабря 2021-го Байден также поручил начать изъятие ресурсов для продажи. Спустя два месяца был принят план по использованию 180 млн баррелей за шесть месяцев , причем президент и представители экономического блока его администрации попытались прикрыть этот маневр, как и в случае с «путинским ростом цен» — последствиями начала специальной военной операции.

На самом же деле это решение имело внутриполитическую мотивацию — повлиять на результаты выборов в сенат и палату представителей и погасить общественное недовольство. А рост цен на бензин начался за несколько месяцев до упомянутых событий. Экономический эффект мог быть исключительно краткосрочным, не способным кардинально воздействовать на цены.

Деньги на дне галлона Президент США Джо Байден объявляет о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, 23 ноября 2021 год Фото: REUTERS/Pool/Sipa USA/Oliver Contreras

Еще одним мощным импульсом к «распечатыванию» SPR стало решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на рекордные с 2020 года 2 млн баррелей в сутки. Картель дал понять своим евроатлантическим партнерам, что от роли монопольного регулятора нефтяного рынка отказываться не намерен и не особо приветствует их попытки вмешиваться в ценообразование.

У него был план

Тем не менее цель внутри страны, пусть и не полностью, но была достигнута. На сегодняшний день необходимость растрачивать нефтяной резерв в угоду политической конъюнктуре отпала, отметил в беседе с «Известиями» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

— Учитывая, что выборы в конгресс прошли, уже сейчас Демократической партии не столь важно вырабатывать американское общественное мнение на предмет стоимости бензина. Можно отказаться от дальнейшего курса на выбрасывание нефти из стратегических резервов, и наоборот, если она подешевеет, можно начать восстановление этих запасов, — сказал эксперт.

Подтверждая данный тезис, Белый дом заявил о начале реализации плана по обратному наполнению стратегических резервов. В начале декабря они опустели до 382,3 млн баррелей, рекордно низкого значения с 1984 года.

Деньги на дне галлона Фото: Getty Images/NNehring

«Наш план обратных закупок — это возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков. Нефть приобретается по более низкой цене по сравнению с той, по которой она была продана ранее ($96 за баррель). Восполнение резервов позволит укрепить энергетическую безопасность», — говорится в сообщении министерства энергетики США.

Таким образом, если бы план удалось реализовать в полной мере, американское правительство достигло бы трех целей одновременно: как биржевой «медведь» заработать на снижении цены, на какое-то время стабилизировать цены на внутреннем рынке и вернуть на место потраченные стратегические запасы топлива.

Восполнять резервы в любом случае необходимо, подчеркнул директор Центра экономической экспертизы Марсель Салихов. По его мнению, в условиях нынешнего ценового тренда решение расходовать резервы в 2022 году, чтобы начать восполнять их в 2023-м, выглядит дальновидным.

Деньги на дне галлона Фото: Getty Images/Brandon Bell

— С одной стороны, риски в такой стране, как США, существуют всегда, и мы достаточно часто видим ситуации, в которых население и промышленность нуждаются в использовании нефтяных резервов. С другой стороны, SPR не являются чем-то обязательным. Многие страны, в том числе Россия, вообще не испытывают необходимости содержать стратегические резервы (хотя в нашей стране эта идея одно время обсуждалась). Когда в 2020 году наблюдалось снижение цен, Китай массированно скупал дополнительные объемы. План Байдена подразумевает практически то же самое. Это отчасти поддерживает американских нефтяников и стабилизирует спрос, — пояснил собеседник «Известий».

Что касается цен на бензин для населения, то затормозить подорожание действительно удалось, но не остановить. К июлю положение может вновь стать напряженным. Поэтому не существует никаких формальных обязательств пополнить запасы в определенном объеме или к определенному сроку.

Деньги на дне галлона Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

— Совершенно необязательно, что запасы будут восстановлены в течение этого года, — отметил Марсель Салихов. — Важнее не понести убытки из-за волатильности на фоне постоянно изменяющейся конъюнктуры.