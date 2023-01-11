Деньги на дне галлона: зачем США вскрыли стратегические нефтяные запасы
Тема стратегических нефтяных резервов США стала одной из важнейших в американских медиа в 2022 году. В марте администрация Джозефа Байдена заявила об изъятии из запасов 180 млн баррелей для стабилизации внутренних цен, что вызвало волну возмущения со стороны республиканцев. В начале 2023-го было объявлено о намерении правительства вернуть резервы к исходным значениям. Какую функцию для США выполняют нефтяные запасы и что побудило их вскрыть — разбирались «Известия».
На всякий случай
Стратегические резервы нефти (SPR) были созданы в 1975 году на фоне крупнейшего в ХХ веке энергетического кризиса. Двумя годами ранее ОАПЕК (Организация арабских стран — экспортеров нефти), а также Египет и Сирия ввели эмбарго на поставку топлива в США и ряд других стран, поддержавших Израиль в войне Судного дня. Последствия этого решения растянулись на десятилетия и имели глобальный масштаб.
Цена на нефть выросла в четыре раза, а американский нефтяной импорт — в шесть раз. SPR должны были создать подушку безопасности для национальной экономики и страховать США от подобного рода катаклизмов, будь то политические решения или стихийные бедствия. Так оно и происходило. Хранилища с момента создания «распечатывались» больше 20 раз. В большинстве случаев это было связано с преодолением последствий природных катастроф и однажды — в связи с военными действиями (операция «Буря в пустыне» в 1990–1991 годах).
Торможение роста внутренних цен в этот перечень первоначально не входило. Использование стратегических запасов не по прямому назначению, а с целью влияния на рынок — политическое решение, и к нему уже прибегали в прошлом. В 2011 году это сделал Барак Обама, в 2017-м Дональд Трамп и вовсе предлагал продать до половины всех объемов. В конце декабря 2021-го Байден также поручил начать изъятие ресурсов для продажи. Спустя два месяца был принят план по использованию 180 млн баррелей за шесть месяцев, причем президент и представители экономического блока его администрации попытались прикрыть этот маневр, как и в случае с «путинским ростом цен» — последствиями начала специальной военной операции.
На самом же деле это решение имело внутриполитическую мотивацию — повлиять на результаты выборов в сенат и палату представителей и погасить общественное недовольство. А рост цен на бензин начался за несколько месяцев до упомянутых событий. Экономический эффект мог быть исключительно краткосрочным, не способным кардинально воздействовать на цены.
Президент США Джо Байден объявляет о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, 23 ноября 2021 год
Еще одним мощным импульсом к «распечатыванию» SPR стало решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на рекордные с 2020 года 2 млн баррелей в сутки. Картель дал понять своим евроатлантическим партнерам, что от роли монопольного регулятора нефтяного рынка отказываться не намерен и не особо приветствует их попытки вмешиваться в ценообразование.
У него был план
Тем не менее цель внутри страны, пусть и не полностью, но была достигнута. На сегодняшний день необходимость растрачивать нефтяной резерв в угоду политической конъюнктуре отпала, отметил в беседе с «Известиями» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
— Учитывая, что выборы в конгресс прошли, уже сейчас Демократической партии не столь важно вырабатывать американское общественное мнение на предмет стоимости бензина. Можно отказаться от дальнейшего курса на выбрасывание нефти из стратегических резервов, и наоборот, если она подешевеет, можно начать восстановление этих запасов, — сказал эксперт.
Подтверждая данный тезис, Белый дом заявил о начале реализации плана по обратному наполнению стратегических резервов. В начале декабря они опустели до 382,3 млн баррелей, рекордно низкого значения с 1984 года.
«Наш план обратных закупок — это возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков. Нефть приобретается по более низкой цене по сравнению с той, по которой она была продана ранее ($96 за баррель). Восполнение резервов позволит укрепить энергетическую безопасность», — говорится в сообщении министерства энергетики США.
Таким образом, если бы план удалось реализовать в полной мере, американское правительство достигло бы трех целей одновременно: как биржевой «медведь» заработать на снижении цены, на какое-то время стабилизировать цены на внутреннем рынке и вернуть на место потраченные стратегические запасы топлива.
Восполнять резервы в любом случае необходимо, подчеркнул директор Центра экономической экспертизы Марсель Салихов. По его мнению, в условиях нынешнего ценового тренда решение расходовать резервы в 2022 году, чтобы начать восполнять их в 2023-м, выглядит дальновидным.
— С одной стороны, риски в такой стране, как США, существуют всегда, и мы достаточно часто видим ситуации, в которых население и промышленность нуждаются в использовании нефтяных резервов. С другой стороны, SPR не являются чем-то обязательным. Многие страны, в том числе Россия, вообще не испытывают необходимости содержать стратегические резервы (хотя в нашей стране эта идея одно время обсуждалась). Когда в 2020 году наблюдалось снижение цен, Китай массированно скупал дополнительные объемы. План Байдена подразумевает практически то же самое. Это отчасти поддерживает американских нефтяников и стабилизирует спрос, — пояснил собеседник «Известий».
Что касается цен на бензин для населения, то затормозить подорожание действительно удалось, но не остановить. К июлю положение может вновь стать напряженным. Поэтому не существует никаких формальных обязательств пополнить запасы в определенном объеме или к определенному сроку.
— Совершенно необязательно, что запасы будут восстановлены в течение этого года, — отметил Марсель Салихов. — Важнее не понести убытки из-за волатильности на фоне постоянно изменяющейся конъюнктуры.
Именно по этой причине 9 января министерство энергетики США приостановило исполнение плана. В сообщении ведомства указывалось, что власти страны на данный момент отказываются от предложений по приобретению из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям. Для восполнения запасов Соединенные Штаты планируют возобновить закупки при цене $67–72 за баррель или ниже. На данный момент нефть марки Brent торгуется в районе $78–80.