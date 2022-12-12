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Глава минфина США заявила о риске рецессии в экономике в 2023 году

Глава минфина США заявила о существовании риска рецессии в экономике страны в 2023 году
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Фото: REUTERS/Shelby Tauber
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Министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. Об этом она рассказала 11 декабря в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS.

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Во время обсуждения экономической обстановки в стране и прогнозах на следующий год журналистка спросила Йеллен, стоит ли простым американцам, кто пострадал от роста цен на товары, волноваться насчет начала рецессии в 2023 году.

«Риск рецессии есть всегда. Экономика по-прежнему подвержена потрясениям. Но послушайте, у нас очень здоровая банковская система. У нас очень здоровый бизнес и сектор домашнего хозяйства», ― успокоила Йеллен.

По мнению главы американского минфина, рецессия точно не станет решением проблемы инфляции в США.

Более того, Йеллен отметила высокие темпы, с которыми США вышли из пандемийного кризиса. Отдельно она обратила внимание на рост занятости в стране.

«У нас здоровый рынок труда. Чтобы снизить инфляцию и поскольку почти все, кто хочет работать или уже имеет работу, экономический рост должен замедлиться», ― объяснила министр.

25 ноября исследование показало, что домохозяйства в США в среднем начали тратить на $433 в месяц больше, чем в прошлом году. В частности, в стране стоимость яиц выросла на 43%, на масло ― на 33%, на молоко и хлеб ― 15%. Бензин же подорожал в США на 17,5%.

Помимо этого, партнер Capital Lab Евгений Шатов 14 ноября рассказал «Известиям», что резкое поднятие ставок Федеральной резервной системы США может спровоцировать рецессию в стране уже в 2023 году. По его мнению, в начале следующего года процентная ставка может превысить 4,75%, это существенно увеличит стоимость заимствований и в результате может ударить по наиболее чувствительным отраслям экономики. В итоге компании начнут массовые сокращения, и сотни тысяч американцев останутся без работы, добавил он.

В октябре сообщалось, что рецессия может наступить в США уже в следующие 12 месяцев. Эксперты сходятся во мнении, что вероятность данного исхода составляет 63%, хотя этот показатель не превышал 50% с июля 2020 года.

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