В США сообщили о росте расходов местных домохозяйств на $433 за год

Домохозяйства Соединенных Штатов Америки в среднем тратят в месяц на $433 больше, чем в прошлом году. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные аналитического отдела агентства Moody's об инфляции в США в октябре.

В результате подсчетов розничных цен на продукты, бензин и товары первой необходимости удалось выяснить, что куриные яйца подорожали на 43%, масло — примерно на 33%, молоко и хлеб — на 15%. Бензин стал дороже на 17,5%.

При этом отмечается, что несмотря на замедление темпов инфляции в США, в октябре ситуация улучшилась лишь незначительно. В сентябре 2022 года каждое американское домохозяйство тратило в среднем на $445 больше, чем в сентябре прошлого года.

Телеканал также привел данные Федерального бюро статистики труда США, согласно которым почасовая заработная плата с учетом инфляции за год упала на 2,8%.

Ранее, 17 октября, экономический советник Белого дома Сесилия Роуз заявила, что меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность. По ее словам, США в настоящее время находятся в лучшем положении, чем большинство других стран. Однако, как отметила Роуз, многие из предпринятых Вашингтоном шагов по борьбе с инфляцией начнут оказывать реальный эффект лишь в следующем году.

В тот же день сообщалось, что рецессия может наступить в США уже в следующие 12 месяцев. Эксперты сходятся во мнении, что вероятность данного исхода составляет 63%, хотя этот показатель не превышал 50% с июля 2020 года.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 14 сентября уличил США во вранье. По его словам, власти скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист указал на то, что Белый дом на протяжении долгого времени скрывал точные данные о росте цен.

При этом 28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, при том, что ожидался его рост на 0,3%.