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Байден называл неудивительным замедление экономики США

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Фото: REUTERS
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Экономика США на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Об этом 28 июля заявил президент страны Джо Байден, комментируя данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

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«После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию», — цитирует главу государства пресс-служба Белого дома.

Он отметил, что, несмотря на глобальные проблемы, США на правильном пути.

Слово «рецессия» при этом Байденом не упоминалось.

Ранее в этот день гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз организации от 2 июля, в котором утверждалось о начале рецессии в США, сбывается. Он пояснил, что данные минторга США за II квартал 2022 года, которые показали снижение ВВП на 0,9%, вместе с ранее опубликованными данными о снижении ВВП на 1,6% за I квартал, подтверждают масштабную рецессию в США, поскольку техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

В тот же день глава ФРС Джером Пауэлл, заявил, что не верит в рецессию, поскольку Центральный банк приложил максимум усилий против нее.

Инвесторы опасаются, что именно кампания ФРС по повышению ставок может привести экономику к рецессии. Но Пауэлл заверил, что центральный банк будет внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить будущие шаги. Он допустил, что может потребоваться еще одно крупное повышение, но наступит также момент, когда ФРС станет замедлять темпы повышения.

Прежде ФРС поднимала процентную ставку на этот уровень в середине июня. Тогда ее диапазон составлял 1,5–1,75% годовых.

До этого американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году.

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