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ФРС США повысила процентную ставку до 2,25–2,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

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Прежде ФРС поднимала процентную ставку на этот уровень в середине июня. Тогда ее диапазон составлял 1,5–1,75% годовых. До этого американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году.

Регулятор не исключил дальнейшее повышение целевого диапазона ставки, назвав такие действия уместными.

Согласно прогнозам, к концу текущего года она может составить 3,4%, к концу 2023 года — 3,8%, а к концу 2024 года — 3,4%.

Ранее, 15 июня, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк США может занять еще более агрессивную позицию, чтобы предотвратить инфляцию, и повысить ставку еще на 75 базисных пунктов в следующем месяце.

При этом отмечалось, что инфляция в стране остается повышенной, что обусловлено дисбалансом спроса и предложения, вызванным пандемией коронавируса, ростом цен на энергоресурсы и общим инфляционным давлением.

В ФРС ожидают, что к концу года инфляция вырастет на 5,2%. Это больше прогнозируемых в марте 4,3%. Предполагается, что базовый PCE (индекс цен), который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырастет на 4,3% — по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,1%.

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