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В ФРС спрогнозировали базовую ставку к концу года на уровне 3,4%

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Федеральная резервная система (ФРС) США прогнозирует повышение ставки по федеральным фондам примерно на 1,75 процентных пункта в течение следующих четырех заседаний, чтобы к концу года показатель превысил 3%, сообщает телеканал CNBC по итогам заседания регулятора 15 июня.

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«Если точнее, средняя точка целевого диапазона ставки по федеральным фондам составит 3,4%, согласно так называемому точечному прогнозу, опубликованному ФРС», — сказано в сообщении.

При этом только пять из 18 членов Федерального комитета по открытым рынкам считают, что ставка к концу года превысит средне прогнозируемые 3,4%. Восемь членов видят ее примерно на этом уровне, остальные пять — полагают, что к концу года показатель составит примерно 3,2%.

Несмотря на эти официальные прогнозы, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США может занять еще более агрессивную позицию, чтобы предотвратить инфляцию и повысить ставку еще на 75 базисных пунктов в следующем месяце.

ФРС ожидает, что инфляция вырастет на 5,2% к концу года. Это больше прогнозируемых в марте 4,3%. Ожидается, что базовый PCE (индекс цен), который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырастет на 4,3% — по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,1%.

В отношении экономики ФРС снизила прогноз роста ВВП на 2022 год до 1,7% с прежде ожидаемых 2,8%. Перспективы роста на 2023 и 2024 годы также были снижены до менее чем 2%.

Ранее в этот день глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл объявил о повышении ставки на 75 базисных пунктов (б.п.), подчеркнув, что подобная мера не станет закономерной. По его словам, повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов представляется «наиболее вероятным» на следующем заседании ФРС в контексте текущей экономической ситуации.

Федеральная резервная система 15 июня повысила базовую ставку до 1,5–1,75%. Также эксперты изменили прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8% до 1,7%, уровня безработицы — до 3,7% с прогнозируемого уровня в 3,5%. Также повысился прогноз по инфляции в стране в этом году с 4,3% до 5,2%.

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