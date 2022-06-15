Федеральная резервная система США повысила ставку сразу на 0,75 п.п.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку на 0,75 п.п., до 1,5–1,75%. Об этом регулятор сообщил 15 июня.

«Общая экономическая активность, по-видимому, выросла после снижения в первом квартале. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанными с пандемией, более высокими ценами на энергоносители и более широким ценовым давлением», — уточнили в ФРС.

Кроме того, эксперты изменили прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8 до 1,7%, уровня безработицы до 3,7% с прогнозируемого уровня в 3,5%. Также повысился прогноз по инфляции в стране в этом году с 4,3 до 5,2%.

Как сообщило Bloomberg 10 июня, годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года. Агентство предположило, что это подтолкнет ФРС к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов».

Днем ранее глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что санкции против России провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на рынке Соединенных Штатов. По ее мнению, снижение цен на топливо в стране в краткосрочной перспективе маловероятно.

В предыдущем месяце, 4 мая, ФРС США повысила базовую ставку на 5,5 п.п., до 0,75–1% годовых.