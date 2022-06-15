Глава ФРС Пауэлл объяснил необходимость повышения ставки на 75 б.п.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл объявил о повышении ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в среду, 15 июня, подчеркнув в интервью телеканалу CNBC, что подобная мера не станет закономерной.

По словам Пауэлла, повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов представляется «наиболее вероятным» на следующем заседании ФРС в контексте текущей экономической ситуации в США.

«Очевидно, что повышение [ставки] на 75 базисных пунктов является необычно масштабным, и я не ожидаю, что подобные шаги станут обычным явлением в будущем. Мы будем принимать решения на каждом заседании и будем информировать о них, как только сможем», — сказал глава ФРС.

Следующее заседание ФРС намечено на июль текущего года. Пауэлл также высказался о ситуации с инфляцией в стране. По его данным, предпосылки для риска дальнейшего роста инфляции всё еще велики.

«Мы нацелены на то, чтобы добиться ее снижения», — сказал он.

Федеральная резервная система 15 июня повысила базовую ставку до 1,5–1,75%. Также эксперты изменили прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8% до 1,7%, уровня безработицы — до 3,7% с прогнозируемого уровня в 3,5%. Также повысился прогноз по инфляции в стране в этом году с 4,3% до 5,2%.

В мае ФРС США повышала базовую ставку на 5,5 п.п., до 0,75–1% годовых. Тогда же Пауэлл допустил ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б.п.).

10 июня годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года. Bloomberg предположило, что это подтолкнет ФРС к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов».

Днем ранее, 9 июня, глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что санкции против России провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на рынке Соединенных Штатов. По ее мнению, снижение цен на топливо в стране в краткосрочной перспективе маловероятно.