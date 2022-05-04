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Глава ФРС Пауэлл допустил повышение ключевой ставки на 50 б. п.

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Федеральная резервная система США
Фото: Global Look Press/XinHua/Ting Shen
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Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.), сообщает в среду, 4 мая, The Wall Street Journal по итогам заседания финансового ведомства.

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Эти меры, объявленные после двухдневного заседания по вопросам финансовой политики США, повысили базовую ставку центрального банка по федеральным фондам до целевого диапазона от 0,75 до 1%.

По данным издания, это самые жесткие меры денежно-кредитной политики ФРС, принятые в течение заседания за последние десятилетия. ФРС, которая обычно повышает процентные ставки с шагом в четверть процентного пункта, в последний раз повышала ставки на полпункта в 2000 году.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

В ходе ближайших двух заседаний, по словам Пауэлла, ФРС рассмотрит повышение ставки на дополнительные 50 базисных пунктов, если усилия по совладанию с инфляцией будут результативны.

«Увеличение на 75 базисных пунктов — это не то, что комитет активно рассматривает», — сказал он.

Пауэлл отметил, что не рассматривает рецессию как нечто автоматически следующее за ужесточением денежно-кредитной политики, отметив, что «у нас есть хорошие шансы на мягкую посадку».

«Экономика сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Но я скажу, что я действительно ожидаю: это будет очень сложно, это будет нелегко», — подчеркнул глава ФРС.

Ранее в этот день ФРС повысила базовую ставку на 5,5 п. п. — до 0,75–1% годовых и сообщила, что с 1 июня начнет сокращать активы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что к ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом. В газете пояснили, что страна потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры.

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