Глава ФРС Пауэлл допустил повышение ключевой ставки на 50 б. п.

Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.), сообщает в среду, 4 мая, The Wall Street Journal по итогам заседания финансового ведомства.

Эти меры, объявленные после двухдневного заседания по вопросам финансовой политики США, повысили базовую ставку центрального банка по федеральным фондам до целевого диапазона от 0,75 до 1%.

По данным издания, это самые жесткие меры денежно-кредитной политики ФРС, принятые в течение заседания за последние десятилетия. ФРС, которая обычно повышает процентные ставки с шагом в четверть процентного пункта, в последний раз повышала ставки на полпункта в 2000 году.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

В ходе ближайших двух заседаний, по словам Пауэлла, ФРС рассмотрит повышение ставки на дополнительные 50 базисных пунктов, если усилия по совладанию с инфляцией будут результативны.

«Увеличение на 75 базисных пунктов — это не то, что комитет активно рассматривает», — сказал он.

Пауэлл отметил, что не рассматривает рецессию как нечто автоматически следующее за ужесточением денежно-кредитной политики, отметив, что «у нас есть хорошие шансы на мягкую посадку».

«Экономика сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Но я скажу, что я действительно ожидаю: это будет очень сложно, это будет нелегко», — подчеркнул глава ФРС.

Ранее в этот день ФРС повысила базовую ставку на 5,5 п. п. — до 0,75–1% годовых и сообщила, что с 1 июня начнет сокращать активы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что к ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом. В газете пояснили, что страна потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры.