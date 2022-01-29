Разворот тренда: чем ФРС напугала мировую экономику

Заседание Федеральной резервной системы на текущей неделе обошлось без сенсаций — базовую ставку в США оставили без изменений, хотя некоторые аналитики ждали её повышения. Несмотря на это, рынки отреагировали на выступление председателя Джерома Пауэлла весьма нервно. Котировки рынка акций практически повсеместно снизились, зато вверх пошёл доллар. О чём именно сообщили миру американские центральные банкиры и почему эта тема является ключевой для всей глобальной экономики в ближайший год — в материале «Известий».

Перед заседанием Комитета по открытым рынкам настроения у инвесторов были скорее позитивные. Американские индексы росли более чем на 2%, в России биржа стряхнула с себя геополитические страхи, даже криптовалюты воспрянули после обвала на протяжении нескольких дней подряд. Однако после выхода Пауэлла к прессе настроения тут же поменялись на противоположные.

Разворот тренда Джером Пауэлл Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Глава ФРС, действительно, объявил о том, что пока ещё не время повышать ставку. Кроме того, он заявил, что начало «тейперинга», то есть прекращения скупки активов ФРС (чем система занимается последние два года), произойдёт в марте. Одна хорошая для рынков и экономики новость и одна плохая, но обе уже были заложены в ожиданиях. Помимо этого, однако, случились и заявления, которые можно сравнить разве что с ледяным душем.

Во-первых, изначально ФРС ориентировалась на три или максимум четыре увеличения ставки (со стандартным шагом в 25 базовых пунктов или 0,25 процентного пункта). Пауэлл же сказал, что на самом деле ставку могут повышать на каждом заседании ФРС. Это означает, что до конца года таких повышений может случиться пять или даже шесть. Причём председатель уклонился от ответа на вопрос о том, с каким шагом будет увеличиваться ставка — то есть он может составить даже 0,5 процентного пункта, что уже неоднократно случалось.

Во-вторых, Пауэлл допустил возможность не только прекращения покупки активов, но и начало их распродажи. И это уже гораздо серьёзнее. Сейчас на балансе федералов находится без малого 9 трлн долларов, львиная доля которых приобретены в рамках разных этапов «количественного смягчения», которые начались ещё в 2008 году. Это колоссальный навес, который рано или поздно придётся убирать, поскольку иначе вообще непонятно, что с ним делать. Разумеется, всё сразу продать нереально, но даже избавление от малой части этих довольно токсичных запасов может произвести неожиданные и не самые приятные последствия. Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что скорость продаж может составить до $100 млрд в месяц и, таким образом, к середине десятилетия баланс ФРС будет уменьшен до более или менее приемлемых $6 млрд или около 25% ВВП США против почти 40% сейчас.

Почему ФРС готова пойти на такие шаги? Всё дело в перегреве американской экономики. ВВП в прошлом квартале показал рост 6,9% в годовом исчислении, а за весь год — 5,7%. Это рекордный показатель с 1984-го. Но столь бурный подъём во-первых был обеспечен эффектом низкой базы после колоссального спада в 2020-м, а во-вторых находится намного выше долгосрочного потенциального показателя в 2%. Неоправданность столь высокого роста подтверждается инфляцией, которая в начале текущего года превысила 7% - самый высокий результат за 39 лет. Рекордно низкая безработица и высокая инфляция — два явных спутника перегрева.

Разворот тренда Здание Федеральной резервной системы Фото: Global Look Press/Liu Jie

Чем превращение банкиров ФРС в закоренелых монетарных ястребов грозит мировой экономике?

- Слишком сильное ужесточение монетарной политики ФРС (которого пока не ждут) может привести к обвалу финансовых и сырьевых рынков, дефолтам в «слабых звеньях» мировой экономики и возможной рецессии, - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, мировой финансовый кризис 2008 года был спровоцирован ипотечным кризисом в США, в основе которого лежал избыточный долг домохозяйств, дерегулирование финансовых институтов с широким распространением секьюритизации ипотечных кредитов, недобросовестные практики оценки их рисков.

- Триггером же для кризиса стал цикл резкого ужесточения ФРС – процентная ставка была повышена с 1% в 2004 г. до 5,25% в 2006 году.

Аналитик считает, что по соображениям финансовой безопасности сейчас такой масштаб повышения ставки представляется немыслимым – на данный момент рынок ожидает на конец этого года ставку ФРС в диапазоне 1-1,25%, к концу 2023 г. – 1,75-2%. Это все еще вполне мягкая денежно-кредитная политика, так как ставка ожидается ниже долгосрочного нейтрального уровня (2,5%), тем более на фоне инфляции, которая сейчас составляет 7%.

Ужесточение финансовой политики США вряд ли приведет к новому кризису, ибо лозунгом регуляторов уже довольно давно является «умеренность и аккуратность», предполагает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

- Повышение ставок более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, выглядит более вероятным, но ставка 1,25% при ожидаемой инфляции в 4% - это крайне мало, особенно для тех, кто помнит жизнь до 2008 года, когда сверхнизкие ставки стали нормой. Сокращение баланса в $100 млрд также выглядит завышенным, скорее можно ждать аккуратных продаж в $10-20 млрд и погашений бумаг в портфеле ФРС на $30-40 млрд в месяц. Причем все будет делаться с оглядкой на финансовые рынки.

Масштабы и природа изменений в денежно-кредитной политике сейчас совсем не те, что были в 1979-м или же в 2008 году, и цель всех действий - «стравить» инфляцию, не допустив кризиса, добавил аналитик.

Разворот тренда Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Тем не менее, по его словам, под раздачу могут попасть и российские рынки — из-за возможного снижения экспортных цен

- В прошлом они, как правило, падали при укреплении доллара и росте ставок по нему, хотя сейчас рынок двигают другие факторы. На рынки в целом - и акций, и облигаций - геополитические риски оказывают куда больший негативный эффект, чем рост стоимости фондирования на 1,25% годовых: у нас ЦБ сильно нарастил ставки, и сейчас ставки по ОФЗ настолько выше, чем по американским и европейским ценным бумагам (и значительно выше местной инфляции), что рост американских ставок не окажет большого эффекта на экономику России.

По словам Беленькой, основные риски финансового ужесточения связаны с тем, что быстрое сворачивание монетарных стимулов, повышение доходностей в развитых экономик может усилить волатильность сырьевых и финансовых рынков, приводить к временным оттокам капиталов из рисковых активов.

- Экстремально благоприятные для финансовых рынков условия 2020-2021 года начнут меняться, огромный прилив ликвидности, который «поднимал все лодки», сменится ее сокращением. А это может быть чувствительно после бурного роста рынка активов в два предыдущих года и на фоне роста глобальной долговой нагрузки в 2020 году до рекордных со времен II Мировой войны значений. Наиболее чувствительными к процессу могут стать развивающиеся экономики, особенно с высоким уровнем валютного долга.