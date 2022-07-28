В РФПИ заявили о сбывающемся прогнозе рецессии в США

Прогноз Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) от 2 июля, в котором утверждалось о начале рецессии в США по итогам II квартала 2022 года, сбывается. Об этом 28 июля заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя данные минторга США о снижении ВВП страны во втором квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, при том что ожидался его рост на 0,3%.

По словам Дмитриева, к выводу, что в США начинается рецессия, РФПИ пришел еще в начале месяца на основе экономических данных, в том числе информации Федерального резервного банка Атланты.

«Сегодняшние данные министерства торговли США за второй квартал 2022 года, которые показали снижение ВВП на 0,9%, вместе с ранее опубликованными данными о снижении ВВП на 1,6% за первый квартал, подтверждают масштабную рецессию в США, поскольку техническое определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд», — пояснил гендиректор РФПИ.

Он отметил, что ситуация в экономике США, стран ЕС и ряда других государств продолжает ухудшаться из-за введенных ими антироссийских санкций, разрыва глобальных логистических цепочек и растущей инфляции.

«При этом целый ряд фактов указывает на дальнейшие замедление экономики США, в том числе рекордно низкое за 70 лет значение индекса потребительских настроений согласно опросу Мичиганского университета», — заявил Дмитриев.

По мере того, как многие страны распродают гособлигации США, вс` более общепризнанным становится тот факт, что санкции наносят больший вред экономике США и стран ЕС, чем России, заключил он.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

В тот же день глава ФРС Джером Пауэлл, заявил, что не верит в рецессию, поскольку центральный банк приложил максимум усилий против нее.

Инвесторы опасаются, что именно кампания ФРС по повышению ставок может привести экономику к рецессии. Но Пауэлл заверил, что центральный банк будет внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить будущие шаги. Он допустил, что может потребоваться еще одно крупное повышение, но наступит также момент, когда ФРС станет замедлять темпы повышения.