Глава ФРС объяснил невозможность рецессии в США состоянием экономики

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заверил, что рецессии в США нет, потому что ряд областей американской экономики «очень хорошо работают», заявил он в среду, 27 июля, на пресс-конференции после очередного повышения процентной ставки.

«Я не думаю, что США в настоящее время в рецессии. И причина в том, что слишком много областей экономики работают очень хорошо. Это, к примеру, очень сильный рынок труда. Нет смысла... экономике пребывать в состоянии рецессии, когда происходят подобные вещи», — приводит его слова телеканал CNBC.

Повышение ставки до 2,25–2,5% годовых стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране. Пауэлл заявил, что не верит в рецессию, поскольку центральный банк приложил максимум усилий против нее.

Инвесторы опасаются, что именно кампания ФРС по повышению ставок может привести экономику к рецессии. Но Пауэлл заверил, что центральный банк будет внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить будущие шаги. Он допустил, что может потребоваться еще одно крупное повышение, но наступит также момент, когда ФРС станет замедлять темпы повышения.

15 июня Пауэлл заявлял, что центральный банк США может занять еще более агрессивную позицию, чтобы предотвратить инфляцию, и повысить ставку еще на 75 базисных пунктов в следующем месяце.

При этом отмечалось, что инфляция в стране остается повышенной, из-за дисбаланса спроса и предложения, вызванного пандемией коронавируса, ростом цен на энергоресурсы и общим инфляционным давлением.

В ФРС ожидают, что к концу года инфляция вырастет на 5,2%. Это больше прогнозируемых в марте 4,3%. Предполагается, что базовый PCE (индекс цен), который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырастет на 4,3% — по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,1%.