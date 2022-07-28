Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июля
Экономика
Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
Общество
Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ
Спорт
Фанаты турецкого «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» стали скандировать имя президента РФ
Экономика
Стоимость биткоина выросла на 8%
Мир
В США попросили переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений
Армия
Тихоокеанский флот провел учения атомных подлодок по защите Севморпути
Мир
Адвокат американца Уилана не исключил его обмена на Виктора Бута
Наука
В NASA рассказали об отсутствии у РФ планов по уходу с МКС до 2028 года
Мир
Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент
Мир
Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма
Экономика
В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток – 2»

Глава ФРС объяснил невозможность рецессии в США состоянием экономики

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заверил, что рецессии в США нет, потому что ряд областей американской экономики «очень хорошо работают», заявил он в среду, 27 июля, на пресс-конференции после очередного повышения процентной ставки.

Разворот тренда: чем ФРС напугала мировую экономику
Эксперты указывают на опасность повторения глобального финансового кризиса

«Я не думаю, что США в настоящее время в рецессии. И причина в том, что слишком много областей экономики работают очень хорошо. Это, к примеру, очень сильный рынок труда. Нет смысла... экономике пребывать в состоянии рецессии, когда происходят подобные вещи», — приводит его слова телеканал CNBC.

Повышение ставки до 2,25–2,5% годовых стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране. Пауэлл заявил, что не верит в рецессию, поскольку центральный банк приложил максимум усилий против нее.

Инвесторы опасаются, что именно кампания ФРС по повышению ставок может привести экономику к рецессии. Но Пауэлл заверил, что центральный банк будет внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить будущие шаги. Он допустил, что может потребоваться еще одно крупное повышение, но наступит также момент, когда ФРС станет замедлять темпы повышения.

15 июня Пауэлл заявлял, что центральный банк США может занять еще более агрессивную позицию, чтобы предотвратить инфляцию, и повысить ставку еще на 75 базисных пунктов в следующем месяце.

При этом отмечалось, что инфляция в стране остается повышенной, из-за дисбаланса спроса и предложения, вызванного пандемией коронавируса, ростом цен на энергоресурсы и общим инфляционным давлением.

В ФРС ожидают, что к концу года инфляция вырастет на 5,2%. Это больше прогнозируемых в марте 4,3%. Предполагается, что базовый PCE (индекс цен), который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырастет на 4,3% — по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,1%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022