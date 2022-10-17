Экономисты назвали срок наступления рецессии в экономике США

Рецессия может наступить в США уже в следующие 12 месяцев. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных экономистов.

Эксперты сходятся во мнении, что вероятность данного исхода составляет 63%, хотя этот показатель не превышал 50% с июля 2020 года.

Отмечается, что прогнозы экономистов становятся все менее обнадеживающими. Так, еще летом речь шла о росте ВВП США в годовом выражении на 0,8% в первом квартале 2023 года и на 1% — во втором. Теперь ожидается спад на 0,2%, а затем на 0,1%.

Вышеописанные процессы неизбежно повлияют на рынок труда: если предположения экономистов окажутся верными, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет сокращаться приблизительно на 34 тыс. в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тыс. в месяц в третьем квартале.

По мнению специалистов, анализирующих деятельность федеральной резервной системы (ФРС) США, вероятность того, что в ближайшее время удастся повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией без последствий в виде той же безработицы, крайне мала.

Ранее в этот день экономический советник Белого дома Сесилия Роуз отметила эффективность правительственных мер по снижению инфляции, однако уточнила, что реальный эффект будет заметен лишь в следующем году. По ее словам, США в настоящее время находятся в лучшем положении, чем большинство других стран.

Незадолго до этого зрители американского телеканала Fox раскритиковали политику президента Джо Байдена из-за инфляции. Сюжет, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал активный отклик в комментариях.

13 октября Байден пообещал на следующей неделе рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако от дополнительных подробностей он воздержался.

18 сентября Байден заявил, что его администрации удастся обуздать рекордную за последние десятилетия инфляцию и рост цен на энергоносители. По его словам, он питает больший оптимизм на этот счет, чем когда-либо.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 14 сентября уличил США во вранье. По его словам, власти скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист указал на то, что Белый дом на протяжении долгого времени скрывал точные данные о росте цен.

В этот же день телеканал Fox News прервал выступление президента США Джо Байдена, когда он рассказывал об успешной борьбе с инфляцией. Зрителям показали данные о рекордном падении индекса Dow Jones.

16 августа стало известно, что Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил конгресс.

Кроме того, 28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.