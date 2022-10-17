В Белом доме заявили об эффективности мер по борьбе с инфляцией в США

«Раскаленная» из-за рекордной инфляции экономика США начинает «остывать», меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность. Об этом 16 октября заявила экономический советник Белого дома Сесилия Роуз.

«Мы начинаем видеть признаки того, что предпринятые нами действия дают положительный эффект. Мы усматриваем признаки того, что наша раскаленная экономика начинает остывать», — сказала Роуз в эфире телеканала CNN.

По ее словам, США в настоящее время находятся в лучшем положении, чем большинство других стран. Однако, как отметила Роуз, многие из предпринятых Вашингтоном шагов по борьбе с инфляцией начнут оказывать реальный эффект лишь в следующем году.

Таким образом она встала на защиту президента США Джо Байдена, чья администрация в последнее время подвергается жесткой критике из-за рекордного роста цен на товары и услуги в США.

Ранее в этот день зрители американского телеканала Fox раскритиковали политику Байдена из-за инфляции. Сюжет, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал активный отклик в комментариях.

13 октября Байден пообещал на следующей неделе рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако от дополнительных подробностей он воздержался.

До этого, 18 сентября, Байден заявил, что его администрации удастся обуздать рекордную за последние десятилетия инфляцию и рост цен на энергоносители. По его словам, он питает больший оптимизм на этот счет, чем когда-либо.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 14 сентября уличил США во вранье. По его словам, власти скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист указал на то, что Белый дом на протяжении долгого времени скрывал точные данные о росте цен.

В этот же день телеканал Fox News прервал выступление президента США Джо Байдена, когда он рассказывал об успешной борьбе с инфляцией. Зрителям показали данные о рекордном падении индекса Dow Jones.

16 августа стало известно, что Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил конгресс.

Кроме того, 28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.