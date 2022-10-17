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В Белом доме заявили об эффективности мер по борьбе с инфляцией в США

Белый дом: экономика США начинает приходить в норму после рекордной инфляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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«Раскаленная» из-за рекордной инфляции экономика США начинает «остывать», меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность. Об этом 16 октября заявила экономический советник Белого дома Сесилия Роуз.

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«Мы начинаем видеть признаки того, что предпринятые нами действия дают положительный эффект. Мы усматриваем признаки того, что наша раскаленная экономика начинает остывать», — сказала Роуз в эфире телеканала CNN.

По ее словам, США в настоящее время находятся в лучшем положении, чем большинство других стран. Однако, как отметила Роуз, многие из предпринятых Вашингтоном шагов по борьбе с инфляцией начнут оказывать реальный эффект лишь в следующем году.

Таким образом она встала на защиту президента США Джо Байдена, чья администрация в последнее время подвергается жесткой критике из-за рекордного роста цен на товары и услуги в США.

Ранее в этот день зрители американского телеканала Fox раскритиковали политику Байдена из-за инфляции. Сюжет, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал активный отклик в комментариях.

13 октября Байден пообещал на следующей неделе рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако от дополнительных подробностей он воздержался.

До этого, 18 сентября, Байден заявил, что его администрации удастся обуздать рекордную за последние десятилетия инфляцию и рост цен на энергоносители. По его словам, он питает больший оптимизм на этот счет, чем когда-либо.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 14 сентября уличил США во вранье. По его словам, власти скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист указал на то, что Белый дом на протяжении долгого времени скрывал точные данные о росте цен.

В этот же день телеканал Fox News прервал выступление президента США Джо Байдена, когда он рассказывал об успешной борьбе с инфляцией. Зрителям показали данные о рекордном падении индекса Dow Jones.

16 августа стало известно, что Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил конгресс.

Кроме того, 28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

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