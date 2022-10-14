Американцы раскритиковали политику Байдена из-за инфляции

Зрители американского телеканала Fox прокомментировали данные о росте инфляции в США, раскритиковав действия президента Джо Байдена в экономической сфере.

Сюжет телеканала, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал у американцев активный отклик в комментариях.

«Итак, когда же вступает в силу этот «Акт по сокращению инфляции»? – спрашивает зритель под ником Triple Herbals.

Другой пользователь иронизирует над политикой Байдена.

«Слава богу, он подписал закон о снижении инфляции», — комментирует сюжет телеканала Matt Fleischman.

Зритель Hoppish 08 также смеется над действиями президента.

«Никто не добился столько, сколько Байден, за такое короткое время», — констатировал он.

Комментатор с ником Sue Ellen уличила Байдена во лжи насчет инфляции.

«О нет. Байден сказал, что это [рост цен. – Ред.] было всего лишь «на дюйм». Пожалуйста, не говорите мне, что он солгал?» — напомнила Sue Ellen.

В августе Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил конгресс.

Документ, который администрация называет «Акт сокращения инфляции», выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

13 августа американское министерство труда сообщило, что потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% в августе при целевом показателе в 2%. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%.

Днем ранее стало известно, что, согласно макроэкономическим показателям, США фактически находятся в легкой рецессии. В первом квартале этого года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,6%. При этом рынок труда остается сильным, уровень безработица составляет 3,5%.

Кроме того, по словам экспертов, в США рост зарплат сильно отстает от роста инфляции, в связи с чем больше людей берут кредиты.

Накануне генеральный директор одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон сообщил, что экономика США может перейти в состояние рецессии через 6–9 месяцев. Главным тревожным сигналом он назвал инфляцию, а также отметил, что на экономику повлияли высокие процентные ставки и геополитика.

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала об основных угрозах экономикам стран мира. Эксперт отметила, что мировая экономика, как и экономика США, не успела полностью преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией, а также «лечения» от него в виде накачки финансовой системы триллионами долларов.

Кроме того, конфликт России и Украины, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.