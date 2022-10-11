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Глава JPMorgan Chase опасается рецессии в экономике США

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Рецессия в экономике США может наступить в 2023 году. Неутешительный прогноз дал глава JPMorgan Chase, передает телеканал «Известия». Главным тревожным сигналом Джейми Даймон назвал инфляцию. Также на экономику повлияли высокие процентные ставки и геополитика. Ранее о рисках рецессии заявили главы Всемирного банка и МВФ. Регуляторы пытаются сдержать инфляцию повышением ставки. Однако подобные решения вызывают обвал государственных облигаций. Рынки ценных бумаг демонстрируют худшие показатели с 1949 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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