Эксперт рассказала об основных угрозах экономикам стран

Ряд угроз наблюдается в отношении экономической обстановки в странах. Об этом «Известиям» 7 октября рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт отметила, что мировая экономика не успела полностью преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией, а также «лечения» от него в виде накачки финансовой системы триллионами долларов». Кроме того, конфликт России и Украины, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.

По ее словам, мировые центробанки опоздали с реакцией на скачок инфляции и опасаются потерять последнюю опору стабильности цен — «заякоренных долгосрочных инфляционных ожиданий, «завоеванных» в течение десятилетий после стагфляции 1970-1980 годов».

«Чтобы этого не допустить, они объявляют о приоритете снижения инфляции и готовности для этого повысить процентные ставки до уровней, угнетающих экономический рост, и сохранении их на этих уровнях, вероятно, до конца 2023 года, даже если это приведет к рецессии», — отметила Беленькая.

Эксперт рассказала, что для экономики США основной риск связан с рекордными темпами увеличения процентных ставок с начала 1980-х годов. По ее информации, в марте диапазон ставки ФРС был 0-0,25%. В 2023 году большинство членов комитета по открытым рынкам ждут ставку в диапазоне 4,5-4,75% (максимальные значения с 2007 года, т.е. перед мировым финансовым кризисом), добавила экономист.

Беленькая указала на то, что резкое повышение ставок, которое сопровождается сокращением баланса ФРС, оказывает охлаждающее влияние на экономический рост, укрепление курса доллара, представляет риски для финансовой стабильности, в том числе за пределами Соединенных штатов.

«В условиях близкой к рекорду долговой нагрузки в мире (по данным IIF, 350% ВВП) сочетание синхронного ужесточения финансовых условий, слабого роста мировой экономики, укрепления доллара увеличивает риски финансовых кризисов», — подчеркнула она.

Основной угрозой для Европы стал энергокризис, возникший из-за сокращения поставок газа из РФ, считает эксперт. Угроза для экономики КНР – политика нулевой толерантности к COVID-19, проблемы на рынке недвижимости, сокращение внешнего спроса, усугубление напряженности в отношениях с США из-за Тайваня, считает она.

«Для развивающихся рынков угроза — рост стоимости внешних заимствований и ослабление валют. Для России — разрыв экономических связей с западными странами, необходимость выстраивать новую логистику, систему расчетов и рынки сбыта, ограничения технологического импорта», — заключила Беленькая.

5 октября управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева в беседе с «Известиями» рассказала, РФ за счет переориентирования на азиатский рынок и высоких цен на энергоресурсы стабильно пережидает кризис даже в условиях жестких санкций. База бюджета РФ пополняется в основном за счет реализации энергоносителей, объяснила она. В периоды кризисов и пертурбаций достигается стабильность экономики, так было в 2020 году и происходит в настоящее время, сказала она.

Центробанк РФ 12 августа в одном из своих альтернативных сценариев развития экономики не исключил повторения кризиса, сопоставимого по масштабам с тем, который произошел в 2007–2008 годах. В тот же день финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил «Известиям», что глобальный финансовый кризис в 2023 году возможен, но он будет масштабнее, чем в 2008 году.