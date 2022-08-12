Аналитик оценил вероятность глобального экономического кризиса в 2023 году

Глобальный экономический и финансовый кризис в 2023 году возможен с вероятностью выше среднего, но он будет масштабнее и глубже, чем в 2008 году. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, комментируя сообщение Банка России о возможности повторения такого кризиса в пятницу, 12 августа.

Ранее в этот же день ЦБ в одном из своих альтернативных сценариев развития экономики не исключил повторения кризиса, сопоставимого по масштабам с тем, который произошел в 2007–2008 годах. Согласно кризисному сценарию, высокая инфляция в крупнейших экономиках может потребовать более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в этих странах, что вызовет рецессию и снижение устойчивости финансового положения. Также этому может поспособствовать усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых антироссийских санкций.

Согласно «Базовому сценарию», ключевая ставка ЦБ в 2023 году будет на уровне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м она составит 5–6%. ВВП РФ в 2023 году будет отрицательным — от -4% до -6%, а в 2024-м он станет положительным — 1,5–2,5%. Аналогичный уровень ожидается и в 2025 году. Инфляция в 2023 году достигнет 5–7%, в 2024-м и 2025-х годах — 4%.

Сценарий «Ускоренная адаптация» предполагает более быстрое привыкание российской экономики к новым условиям. Согласно ему, в 2024–2025 годах инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке ЦБ в 5–6% годовых.

По словам Сагалаева, на сегодняшний момент в глобальной экономике накопились дисбалансы и разрывы, которые могут вызвать масштабные негативные процессы в мировой финансовой системе. Это произойдет, если США из-за высокой инфляции и стагнации пойдут на существенное ужесточение ДКП, а многие перегретые и раздутые процессы на финансовых рынках, которые росли весь 2021 год из-за вливания огромного количества печатной денежной массы, лопнут.

«В результате в 2023 году начнутся массовые распродажи рисковых активов, бегство капитала с финансовых рынков и обострения долговых проблем во многих странах. Типичный пример таких пузырей — ипотечный кризис в США 2007–2008 годов, а также рынки криптовалют. Но в современных реалиях глобальный кризис будет гораздо масштабнее и глубже, чем в 2008 году и осложнится рядом причин», — считает аналитик.

Во-первых, не исключен рост заболеваемости COVID-19 и введение повторных локдаунов, отметил он. Во-вторых, усиление торговых противоречий, нарастание глобального дефицита ресурсов, могут вызвать сильнейшую глобальную инфляцию и затяжную рецессию мировых экономик, добавил специалист.

Самый негативный и сильный вариант кризиса возможен в случае усиления геополитического напряжения и открытой эскалации конфликта Китая и США, полагает аналитик. В этом случае рецессия мировой экономики может затянуться на несколько лет, предположил он.

«Для России реализация такого сценария тоже, конечно же, будет означать весьма не позитивные изменения в экономике в 2023 году», — посетовал он.

Из-за снижения мировых производств и экономик, а также возможного отказа от российских энергоресурсов, востребованность нефти сократится, что вызовет падение средней цены черного золота россйиской марки Urals до $40 за баррель в 2023 году, считает Сагалаев. Это негативно отразится на бюджете РФ, предположил он.

Параллельный импорт в условиях глобального дефицита и кризиса не будет работать, а снижение объемов российского экспорта ресурсов и сырья снизят потенциальные темпы роста российской экономики и уменьшат ВВП РФ на 1,4–2,4%, предполагает аналитик.

«Восстанавливаться экономика начнет в лучшем случае не ранее, чем в 2025 году», — заключил он.

Как заявил на пресс-конференции 12 августа ЦБ зампред регулятора Алексей Заботкин, в первом полугодии 2023 года экономика РФ пройдет нижнюю точку снижения ВВП. В четвертом квартале следующего года ВВП вырастет к аналогичному периоду нынешнего года на 1–2,5%.

Накануне Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что российская экономика выйдет на плановый рост в 2025 году и будет прогрессировать на уровне 2,2–2,7% до 2030 года. Это произойдет, если страна обеспечит импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае экономический рост составит 1,3–1,9%.