Реклама
Прямой эфир
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Мир
ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе
Мир
В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре
Мир
Литва начала расследование в отношении блогера Шария
Культура
Китайские археологи обнаружили созданную 4300 лет назад скульптуру правителя
Мир
США сообщили о переброске в Европу 101-й элитной дивизии
Экономика
Цены на электричество в Европе побили рекорды
Мир
В Москве пообещали ответить на высылку российского дипломата из Черногории
Мир
Жители Херсона начали получать водительские удостоверения российского образца

В Центробанке дали прогноз по динамике ВВП России

Зампред ЦБ Заботкин: нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом полугодии 2023 года экономика России пройдет нижнюю точку снижения валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом 12 августа заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

План и экономика: ВВП России предсказали рост с 2025 года
При каких условиях можно рассчитывать на самый позитивный сценарий и что означает эрозия санкций

«Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска, экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию», — заявил Заботкин на пресс-конференции.

По его словам, в IV квартале 2023 года рост ВВП к аналогичному периоду нынешнего года составит от 1 до 2,5%. Снижение по году, уточнил зампред ЦБ, связано с высокой базой сравнения первого полугодия.

Ранее в этот день в ЦБ РФ заявили, что в 2025 году российская экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5%. Такое развитие заложено в базовом сценарии прогноза на ближайшие три года. Он также предполагает снижение инфляции до 4% к 2024 году и ее дальнейшее нахождение у этого уровня, отмечает RT.

Помимо этого, Центробанк допустил возникновение глобального финансового кризиса. В регуляторе считают, что его условиями являются усиление фрагментации в мировой экономике и концентрация торговли между странами в региональных блоках.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022