В Центробанке дали прогноз по динамике ВВП России

В первом полугодии 2023 года экономика России пройдет нижнюю точку снижения валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом 12 августа заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

«Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска, экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию», — заявил Заботкин на пресс-конференции.

По его словам, в IV квартале 2023 года рост ВВП к аналогичному периоду нынешнего года составит от 1 до 2,5%. Снижение по году, уточнил зампред ЦБ, связано с высокой базой сравнения первого полугодия.

Ранее в этот день в ЦБ РФ заявили, что в 2025 году российская экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5%. Такое развитие заложено в базовом сценарии прогноза на ближайшие три года. Он также предполагает снижение инфляции до 4% к 2024 году и ее дальнейшее нахождение у этого уровня, отмечает RT.

Помимо этого, Центробанк допустил возникновение глобального финансового кризиса. В регуляторе считают, что его условиями являются усиление фрагментации в мировой экономике и концентрация торговли между странами в региональных блоках.