ЦБ ждет возвращения потенциального темпа роста экономики в 2025 году

Банк России представил 12 августа прогноз по экономическому развитию России до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

«Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5%», — сказано в документе.

Согласно альтернативному сценарию «Ускоренная адаптация», рост российской экономики будет возможен уже в 2023 году благодаря новым партнерствам и экономическим связям. Вариант «Глобальный кризис» предполагает, что небольшой рост на уровне 1% будет возможен в 2025 году.

Также базовый сценарий предполагает снижение инфляции до 4% к 2024 году и ее дальнейшее нахождение у этого уровня.

«Возвращение годовой инфляции к цели будет постепенным, в том числе из-за неизбежной подстройки относительных цен по широкому кругу товаров и услуг в процессе структурной перестройки российской экономики», — заявили в регуляторе.

Накануне Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что экономика России выйдет на плановый рост в 2025 году и будет прогрессировать на уровне 2,2–2,7% до 2030 года. Реализация такого сценария возможна при условии, что РФ сможет обеспечить импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае рост составит 1,3–1,9%.

4 августа экономист Марк Гойхман заявил, что по мере возобновления роста экономики произойдет переход к восстановлению спроса на цветные металлы. Российская экономика начнет восстанавливаться не ранее 2024 года, поскольку по различным расчетам и правительственных служб, и независимых экспертных сообществ снижение ВВП РФ будет продолжаться не только в 2022 году, но и в 2023-м, рассказал эксперт.