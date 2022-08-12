ЦБ России назвал условия для возникновения глобального финансового кризиса

Банк России в прогнозных сценариях развития событий в мировой экономике допускает глобальный кризис. Об этом сообщается в докладе, опубликованном 12 августа на сайте регулятора.

«Альтернативный сценарий «Глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», — уточнили финансисты.

Государства в меньшей степени станут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств.

В начале 2023 года ЦБ России предполагает реализацию одновременно двух рисков, усиливающих друг друга.

Высокая инфляция в крупнейших экономиках может потребовать более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики в этих странах, что вызовет рецессию и снижение устойчивости финансового положения.

«Во-вторых, в этом сценарии предполагается усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — добавили в регуляторе.

В итоге внутренний валовой продукт в России в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году.

«В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка 1%. Годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся», — добавили в ЦБ РФ.

Накануне Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что экономика России выйдет на плановый рост в 2025 году и будет прогрессировать на уровне 2,2–2,7% до 2030 года. Это произойдет, если РФ сможет обеспечить импорт, выведет товары на новые рынки и реализует технологическое импортозамещение. В противном случае рост составит 1,3–1,9%.

4 августа экономист Марк Гойхман заявил, что по мере возобновления роста экономики произойдет переход к восстановлению спроса на цветные металлы.