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Ставка сыграла: россияне снова пошли за кредитами

Объем выданных средств почти сравнялся с показателями января
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Потребительское кредитование в России стало оживать. В июле после провала рынок практически вернулся к уровням начала 2022-го. Банки одобрили кредитов на 427,4 млрд рублей. Что побуждает россиян брать займы, на что тратят эти средства, и как изменились ставки, выясняли «Известия».

Только сберегали

Рынок необеспеченного кредитования России в июле почти вернулся к уровням начала 2022 года. Это случилось после провала, который наблюдался с марта по май и слабого роста в июне.

В марте взлет ставок сильно ударил по рынку — выдача потребительских займов рухнула на 62%, а их средний размер сократился в 1,4 раза, до минимального уровня за семь лет. При этом средний срок, на который банки готовы выдавать средства, сократился сразу на семь месяцев — до чуть более двух лет.

Резко охладил интерес россиян к кредитным продуктам стремительный рост ключевой ставки ЦБ с конца февраля 2022 года (ее подняли сразу до 20%). Заемные средства стали слишком дорогими. Кроме того, кризис привел к сокращению платежеспособного спроса населения, что неизбежно вылилось в снижение потребительских расходов. Многие отложили запланированные покупки и переключились на сберегательную модель поведения.

Ставка сыграла
потребительский кредит
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Начали занимать

Сейчас ситуация изменилась. По данным аналитической компании Frank AG, в июле кредитные организации одобрили россиянам 1,75 млн кредитов наличными на 427,4 млрд рублей. Относительно июня рост составил 23,3%. Июльский показатель оказался наиболее близок к значениям января и февраля этого года. Тогда потребкредитов выдали на 467,8 млрд и 484,4 млрд рублей соответственно.

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Наблюдатели констатируют: период стагнации рынка не оказался затяжным. Причина — как в политике регулятора, который постепенно снижает ключевую ставку (в июле ЦБ снизил ставку до 8%), так и в отложенном спросе: накопленные сбережения направляются для оплаты отложенных приобретений.

По данным Frank RG, более 50% выданных средств приходится на необеспеченные потребительские кредиты.

— Россияне берут необеспеченные кредиты сегодня на некрупные покупки, среди которых, вероятно, преобладают покупки бытовой техники, мебели, а также услуги ремонта жилья и туристические услуги. Для более дорогих покупок, таких как автомобиль или жилье, выдаются только обеспеченные кредиты (ипотека и автокредит — это виды обеспеченных кредитов, когда приобретаемый товар находится в залоге у банка до тех пор, пока заемщик не погасит полностью кредит), — поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По оценкам Выберу.ру, крупные потребительские кредиты люди по-прежнему берут на ремонт квартир, реже на покупку техники. Этот вид кредита по объему средств превосходит ипотеку в кредитных портфелях банков.

Однако о возвращении к докризисным уровням говорить пока рано: в июле текущего года объемы выданных населению потребкредитов оказались на 45% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

Ставка сыграла
бытовая техника ноутбуки
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Восстановление розничного кредитования происходило на фоне снижения регулятором ключевой ставки, что не могло не сказаться на доступности кредитов. Хотя объем розничных кредитов в июле вырос по отношению к июню более чем на четверть до 856,8 млрд рублей, о полном восстановлении пока говорить рано, поскольку показатель всё еще более чем на 37% ниже объемов аналогичного периода 2021 года. Для кредитов наличными восстановление более заметно — июльский объем в 427,4 млрд руб. примерно на 29% ниже прошлогоднего, в то время как по отношению к июню рост составил порядка 23%, — отмечает аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

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«Выходит из комы»

Более 40% от всего объема выданных физлицам кредитов в июле пришлось на ипотеку. Однако рынок жилищного кредитования только «выходит из комы», пока это только первые признаки оживления, и то благодаря ипотечным госпрограммам. По данным ОКБ, по итогам первого полугодия количество сделок ниже прошлогодних на 43%, а объемы — на треть.

После понижения ключевой ставки ЦБ РФ взять жилищный кредит можно по рыночной ставке 9%-10,5%. По данным «Выберу.ру», индекс ипотеки (средняя ставка по всем программам в банках страны) к 7 августа 2022 года снизился до 9,01%. Только за июль ставка «похудела» на 4,5%, хотя в начале месяца была еще двухзначной. Таким образом, ситуация на рынке в августе-сентябре становится более благоприятной для заемщиков.

— Прежде всего, для тех, кто планирует сделку, где есть вторичная недвижимость, — указывает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская. — Например, если покупка новой квартиры финансируется деньгами от продажи имеющегося жилья. Однако, пока на рынок не вернутся покупатели с вторичной ипотекой, преждевременно говорить о его разморозке и ждать новых рекордов продаж.

Ставка сыграла
ипотека дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По прогнозу Freedom Finance Global, процентные ставки по коммерческой ипотеке к концу текущего года могут снизиться примерно на 2-2,5 процентного пункта до 8,5-9%. Примерно на такую же величину могут понизиться ставки по потребительским кредитам.

Автокредиты буксуют

На круги спроса: банки стали выдавать больше потребкредитов
Сохранится ли этот тренд в дальнейшем

Наименьший объем выдач в июле пришелся на автокредиты — 10%. Восстановление этого сегмента идет медленнее всего, а до докризисных уровней пока далеко. По данным Autostat, в июле в России было продано около 36 тыс. новых автомобилей — в 4 раза меньше, чем в июле 2021 года. Но по сравнению с июнем — продажи выросли на 9%.

Всё это говорит о том, что спрос на автомобили в России резко снизился, соответственно, резко понизились объемы и количество выдаваемых автокредитов. Брать кредит на новый автомобиль есть смысл только в случае, если автомобиль вам необходим, а собственные средства, чтобы его приобрести, не прибегая к кредитованию, отсутствуют. Во всех остальных случаях есть смысл подождать хотя бы до октября, есть вероятность, что ключевая ставка Банка России и дальше будет снижаться, — считает Наталья Мильчакова.

По мнению наблюдателей, перезапуск госпрограммы автокредитования должен поддержать рынок во втором полугодии. Но рассчитывать то, что машины подешевеют, не стоит.

— Уже в июле банки нарастили объемы выдач, в том числе по программам льготного автокредитования со скидкой 20-25% на отечественные марки, — указывает Ирина Андриевская. Другое дело, что большинство производств сейчас перестраивают логистику поставок комплектующих меняют технологии сборки. Это неизбежно потребует вложений, а, значит, отразится на стоимости автомобилей.

Юристы указывают и на обратную сторону роста выдачи кредитов: растет и число банкротств физических лиц.

Ставка сыграла
автомобили кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В такие периоды люди стремятся вложить свои деньги хоть в какое-нибудь имущество, чтобы уберечь их от обесценивая. Особенно сильно на это влияют небольшие улучшения обстановки, когда ЦБ РФ снижает ключевую ставку и кредиты несколько дешевеют. Это стимулирует население активнее кредитоваться. А потом, когда кризис усиливается, часть людей теряет работу и им становится нечем платить по кредитным обязательствам, — замечает юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник.

Эксперты видят причину и в том, что многие сознательно берут кредиты без учета финансовых трудностей в будущем. Расчет на то, что при отсутствии в собственности машин и квартир и при относительно небольшой зарплате от всех этих долгов можно будет законно избавиться.

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