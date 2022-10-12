Эксперт заявил о нахождении США в состоянии легкой рецессии

Согласно макроэкономическим показателям, США фактически уже находятся в легкой рецессии, рассказал «Известиям» 12 октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Он объяснил, что в классическом определении рецессия — значительное снижение общей экономической активности в определенном регионе.

«Обычно ее определяли, как два последовательных квартала экономического спада, что отражалось в ВВП в сочетании с ежемесячными показателями, такими как рост безработицы», — уточнил эксперт.

По его словам, в первом квартале этого года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,6%. При этом рынок труда остается сильным, уровень безработица составляет 3,5%.

По информации Национального бюро экономических исследований (NBER), два последовательных квартала снижения реального ВВП больше не соответствуют определению. NBER определяет рецессию как значительное снижение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся более нескольких месяцев, обычно проявляющееся в реальном ВВП, доходе, занятости, промышленном производстве и оптово-розничных продажах, добавил эксперт.

«Если смотреть на макроэкономические показатели, то фактически США уже находятся в легкой рецессии. Помимо снижения ВВП наблюдается падение уровня потребительских расходов и активности, а почти 70% экономики штатов — это как раз сектор услуг», — подчеркнул Островский.

Эксперт напомнил, что из-за высокой инфляции (в сентябре — 8,3%) Федеральная резервная система действует агрессивно в плане ужесточения монетарной политики. В настоящее время ставки в США находятся на уровне 3–3,25%, а к концу года достигнут 4,5%, считает эксперт.

«При такой нагрузке корпорациям сложно будет обслуживать свои долги и начнутся дефолты. Уже сейчас большая часть компаний Америки объявили о сокращении, либо приостановке найма работников, ожидая впереди тяжелые времена», — рассказал он.

Также, по его словам, в США рост зарплат сильно отстает от роста инфляции, в связи с чем больше людей берут кредиты.

«Потребительский долг 90% беднейших семей, а это почти 118 млн домохозяйств, вырос на $300 млрд», — уточнил он.

Также высокие процентные ставки и существующие в других государствах проблемы, особенно в европейских странах, перетягивают капитал в США, что влияет на рекордное укрепление доллара. В результате снижается экспорт и доходы компаний, которые получают значительную долю выручки за рубежом. Кроме того, эксперт отметил, что странам для поддержания своих нацвалют приходится «скидывать долг США».

«Растущая инфляция, быстрый рост стоимости займов, укрепление доллара, геополитические проблемы, энергетический и продовольственный кризис в Европе, сбои в цепочках поставок, снижение реальных доходов населения — все это индикаторы рецессии, глубокой рецессии, в которую США скатятся в первом квартале 2023 года», — заключил Островский.

Накануне генеральный директор одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон сообщил, что экономика США может перейти в состояние рецессии через 6–9 месяцев. Главным тревожным сигналом он назвал инфляцию, а также отметил, что на экономику повлияли высокие процентные ставки и геополитика.

10 октября глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе семинара с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом заявила, что в следующем году странам, составляющим треть от мирового ВВП, грозит рецессия.