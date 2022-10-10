В МВФ и Всемирном банке предрекли глобальную рецессию в 2023 году

В 2023 году странам, составляющим треть от мирового Валового внутреннего продукта (ВВП), грозит рецессия. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе совместного семинара с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом в понедельник, 10 октября.

«Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году. Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит 4 триллиона долларов. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян», — отметила Георгиева.

Как передает «Газета.Ru», это мнение поддерживает и глава Всемирного банка.

Он согласился с тем, что риски глобальной рецессии из-за энергетического и финансового кризиса в следующем году должны увеличиться.

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала об основных угрозах экономикам стран мира. Эксперт отметила, что мировая экономика не успела полностью преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией, а также «лечения» от него в виде накачки финансовой системы триллионами долларов. Кроме того, конфликт России и Украины, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.

3 октября в своем ежегодном отчете о торговле и развитии ООН указала, что повышение процентных ставок и меры жесткой экономии, к которым прибегают самые богатые страны мира для борьбы с высокой инфляцией, могут вызвать болезненную глобальную рецессию, которая сильнее всего ударит по развивающимся странам. В организации считают, что необходима срочная «коррекция курса», чтобы предотвратить каскадную серию подобных долговых кризисов для более бедных стран, которые пытаются справиться с экономическим ударом, нанесенным пандемией коронавируса и ситуацией на Украине. Кроме того, в ООН заявили, что повышение процентной ставки со стороны ФРС США, как ожидается, сократит будущие доходы развивающихся стран, за исключением Китая, примерно на 3,6 трлн долларов и сигнализирует о еще больших проблемах впереди.

19 сентября агентство Bloomberg написали о большой вероятности рецессии в еврозоне в ближайшем году. Уточнялось, что шансы рецессии, по подсчетам аналитиков, стали максимальными с июля 2020 года.

В тот же день министр финансов Сербии Синиша Мали заявила, что мировая экономика вступает в период рецессии.