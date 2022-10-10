Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин заявил о продвижении вперед на угледарском и марьинском направлениях
Авто
Доля китайских машин в России превысила 30%
Мир
В минобороны Белоруссии призвали Киев не провоцировать Минск
Мир
МИД Франции отказался от комментариев по взрыву на Крымском мосту
Мир
Проект резолюции ЕС по новым территориям РФ поступил в ГА ООН
Мир
Минобороны ФРГ пообещало отправить Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T
Мир
На Украине назвали пропагандой слова о намерении Венгрии вернуть Закарпатье
Мир
СМИ сообщили о злости лидеров ЕС из-за поведения канцлера ФРГ Шольца
Культура
Ученые выяснили, что картину «Девушка с флейтой» написал не Ян Вермеер
Мир
В ДНР заявили о разочаровании украинских солдат в американских Javelin
Общество
Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки
Экономика
Оператор СП-2 снизил давление на уцелевшей ветке трубопровода

В МВФ и Всемирном банке предрекли глобальную рецессию в 2023 году

Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии в 2023 году
0
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году странам, составляющим треть от мирового Валового внутреннего продукта (ВВП), грозит рецессия. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе совместного семинара с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом в понедельник, 10 октября.

От инфляции к рецессии: каковы шансы глобального экономического спада
Отмечается слишком много признаков надвигающегося кризиса

«Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году. Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит 4 триллиона долларов. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян», — отметила Георгиева.

Как передает «Газета.Ru», это мнение поддерживает и глава Всемирного банка.

Он согласился с тем, что риски глобальной рецессии из-за энергетического и финансового кризиса в следующем году должны увеличиться.

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала об основных угрозах экономикам стран мира. Эксперт отметила, что мировая экономика не успела полностью преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией, а также «лечения» от него в виде накачки финансовой системы триллионами долларов. Кроме того, конфликт России и Украины, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.

3 октября в своем ежегодном отчете о торговле и развитии ООН указала, что повышение процентных ставок и меры жесткой экономии, к которым прибегают самые богатые страны мира для борьбы с высокой инфляцией, могут вызвать болезненную глобальную рецессию, которая сильнее всего ударит по развивающимся странам. В организации считают, что необходима срочная «коррекция курса», чтобы предотвратить каскадную серию подобных долговых кризисов для более бедных стран, которые пытаются справиться с экономическим ударом, нанесенным пандемией коронавируса и ситуацией на Украине. Кроме того, в ООН заявили, что повышение процентной ставки со стороны ФРС США, как ожидается, сократит будущие доходы развивающихся стран, за исключением Китая, примерно на 3,6 трлн долларов и сигнализирует о еще больших проблемах впереди.

19 сентября агентство Bloomberg написали о большой вероятности рецессии в еврозоне в ближайшем году. Уточнялось, что шансы рецессии, по подсчетам аналитиков, стали максимальными с июля 2020 года.

В тот же день министр финансов Сербии Синиша Мали заявила, что мировая экономика вступает в период рецессии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022