В ООН назвали причины новой возможной глобальной рецессии в экономике

ООН предупредила, что повышение процентных ставок и меры жесткой экономии, к которым прибегают самые богатые страны мира для борьбы с высокой инфляцией, могут вызвать болезненную глобальную рецессию, которая сильнее всего ударит по развивающимся странам. Об этом 3 октября сообщается в материале The Guardian.

Издание ссылается на ежегодный отчет о торговле и развитии Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в котором организация заявила, что стремление крупных центральных банков повысить ставки в ответ на рост цен — это «неосмотрительная авантюра», последствия которой могут быть весьма опасны.

Как добавляет The Guardian, мировые центральные банки подняли ключевые ставки на самые высокие значения за последние 40 лет. Таким образом каждый из финансовых регуляторов рассчитывает замедлить инфляцию в национальной экономике. Однако, по мнению ЮНКТАД, это также может привести к долговому кризису.

В организации считают, что необходима срочная «коррекция курса», чтобы предотвратить каскадную серию подобных долговых кризисов для более бедных стран, которые пытаются справиться с экономическим ударом, нанесенным пандемией коронавируса и ситуацией на Украине.

В отчете ЮНКТАД сообщается, что необходимы такие действия, как стратегический контроль над ценами, налоги на непредвиденные расходы, антимонопольные меры и ужесточение регулирования товарных спекуляций. Это может помочь в борьбе с инфляционным давлением, не подталкивая более бедные страны к пропасти, пишет «Газета.Ru».

В отчете отмечается, что страны, в которых наблюдались признаки долгового кризиса до COVID-19, переживают одни из самых больших ударов (Замбия, Суринам, Шри-Ланка).

Кроме того, в ООН заявили, что повышение процентной ставки со стороны ФРС США, как ожидается, сократит будущие доходы развивающихся стран, за исключением Китая, примерно на 3,6 трлн долларов и сигнализирует о еще больших проблемах впереди.

27 сентября аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева сообщила «Известиям», что резкое повышение ставки в США опасно для глобальной экономической системы. Эксперт уточнила, что опасна именно скорость наращивания ставки, поскольку к ней привязана доходность по гособлигациям.

Обозреватель Шэн Вэнь китайского издания Global Times 25 сентября также выразил мнение, что очередное повышение ФРС ключевой ставки в попытке остановить инфляцию в стране может негативно сказаться на мировой экономике в ближайшем будущем. Шэн Вэнь подчеркнул, что на этом фоне обесцениваются основные мировые валюты, включая евро, британский фунт, японскую иену, индийскую рупию и китайский юань, по отношению к доллару США.

По мнению аналитика, радикальные шаги американских властей безрассудны и могут очень скоро спровоцировать глобальное «экономическое землетрясение». Он подчеркнул, что если Вашингтон не остановится, то последствия будут грозить глобальной рецессией. В итоге рост ключевой ставки в США может вызвать «финансовый шторм» или даже обрушить мировую экономическую систему.

21 сентября сообщалось, что ФРС США по итогам сентябрьского заседания вновь подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3–3,25% годовых. Как и ранее, шаг увеличения составил 0,75 процентного пункта. Ужесточение политики ФРС по ставкам началось в марте.