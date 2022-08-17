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Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

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Фото: TASS/Yuri Gripas/POOL
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Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил конгресс. Об этом во вторник, 16 августа, сообщается на сайте Белого дома.

Для подписания закона Байден вернулся в Белый дом из кратковременного отпуска.

Документ, который администрация называет «Акт сокращения инфляции», выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

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Документ, составляющий 755 страниц, включает в себя налоговую реформу. По замыслу авторов, она должна не только покрыть дополнительные расходы, но и снизить дефицит бюджета на $300 млрд. В результате крупнейшие корпорации страны будут платить «хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль», что устранит популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличит нагрузку на всех, кто зарабатывает меньше $400 тыс. в год, говорится в пояснительных материалах.

Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справится с инфляцией. Перевеса удалось достичь лишь благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис.

Республиканцы считают, что вместо обещанного повышения налога только для тех, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов, новый закон ляжет бременем и на простых американцев.

Палате представителей пришлось прервать летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету.

Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.

10 августа стало известно, что в США впервые с апреля замедлилась инфляция.

28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

Днем ранее сообщалось, что федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

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